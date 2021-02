Es ist sonnig, und man hört es schon beim Vorbeigehen an den Kindern, die im Außenbereich spielen: Nach langer Lockdown-Pause, fast zehn Wochen, inklusive Ferien, sind am Montagmorgen „weitgehend“ alle der 190 angemeldeten Mädchen und Buben in den Kindergarten Rangendingen zurückgekehrt.

