Seit vielen Jahren ist der Verein Kinder brauchen Frieden in Bulgarien engagiert. Zwei Mitglieder waren jetzt vor Ort.

Während der Reise wurden verschiedene Projekte besucht, mit den Partnern vor Ort die Planung der zukünftigen Arbeit besprochen und vor allem versucht, den Kindern schöne Stunden zu bescheren. Ein Höhepunkt für Vereinsvorsitzenden Jürgen Müller war wieder einmal mehr die Dankbarkeit der Kinder, die sie am Ende der Reise anhand einem selbst gebastelten Heft zum Ausdruck brachten. Das Heft mit Kinderhänden aus Papier wurde mit Zitaten geschmückt, eines davon: „Kinder wollen nicht auf das Leben vorbereitet werden, sie wollen leben“.

Ein Fokus bei der Arbeit in Bulgarien liegt auf einem Krisenzentrum für missbrauchte Mädchen. Bei den Besuchen erfahren die Hechinger immer wieder von den tragischen Lebensgeschichten der Mädchen aus erster Hand. So wurde kürzlich erst eine Achtjährige aufgenommen, die von ihrer Mutter zum Stehlen ins Ausland mitgenommen wurde. Die Mutter sitzt nun im Gefängnis, und das Mädchen kam zurück nach Bulgarien und ist nun auf sich allein gestellt. Die Liebe und Zuneigung, mit der sich die Betreuer um die Mädchen kümmern, wirkt auf die Hechinger Besucher sehr beeindruckend.

Ein nachhaltiges und über längere Zeit laufendes Projekt stellt die Renovierung des Krankenhauses in Gorna Orachovitsa dar. Bisher konnte die Kinderstation und nun die Zimmer der Geburtshilfe auf Vordermann gebracht werden. Mit Pastor Ivan wurde ein weiterer Freund in seinem Gemeindezentrum besucht. Er kümmert sich um bedürftige und oft obdachlose Kinder und versorgt sie mit Lebensmittelpaketen. Außerdem bringt er Ihnen durch Schul- und Musikunterricht Hoffnung in ihr Leben und versucht deren Situation zu verbessern.

Info Weitere Infos auf www.kinder-brauchen-frieden.de.