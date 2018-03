Vereine Killertal-Sportler plagt die Zukunftsangst

Jungingen / Horst Bendix

Eine kritische Bestandsaufnahme war die Hauptversammlung des SV Jungingen und des FC 04 Killertal. Schlagworte wie Leidenschaft, Disziplin, Besessenheit, Respekt und Achtung sieht man freilich sehr wohl als wesentliche Bestandteile der Vereinsarbeit. Oberstes Ziel müsse es auch in Zukunft sein, den Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat zu bieten, und Philip Diez zitierte einen Satz aus der Vereinshymne: „Darum auf ihr Fußballspieler, haltet euer Wort, haltet den Verein in Ehren, dass er blühe fort:“

Der Verein stehe super da, wurde untermauert. Dass im Killertal weiterhin mit Freude Fußball gespielt werden kann, dazu müsse allerdings jeder seinen Beitrag leisten, betonten neben den Vorsitzenden Andi Denkinger und Jürgen Berger zahlreiche weitere Mitglieder. Der Hintergrund: Immer weniger leisten die ehrenamtliche Arbeit.

Die jüngste Bilanz ist aber recht erfreulich, wie Andi Denkinger betonte. Der große Renner bleibt der boso-Cup. Umfangreiche Investitionen wurden erneut geleistet. Ein Kompliment ging an Bürgermeister und Gemeinderat, die Wasser- und Abwasserkanäle sowie eine Stromleitung zum Kioskbereich genehmigten. Die die Half-Pipe wurde entfernt, und die Weichen für einen Zuschauerunterstand sind gestellt. Dazu kommen zwei Ersatzspielerkabinen auf „Mühläcker“ sowie Ballfangnetzte auf „Reutäcker“, unterstützt von Ridi. Andi Denkinger erinnerte bei der Jahresversammlung an den „Flurschaden“ auf dem Sportplatz in Schlatt, der durch Wildschweine entstanden ist und durch Eigenleistung mit der Jägerschaft wieder behoben werden konnte. Letztendlich blieb den Jägern allerdings nichts anders übrig, als einen Maschendrahtzaun um das ganze Areal zu bauen. Damit will man nun in Zukunft Ruhe vor den hungrigen Wildschweinen haben.

Die Wirtschaftsdaten legte Michael Fischer offen, ebenso für den FC Killertal. Was für eine immense Arbeit dahinter stecke, wisse wohl nur der, der mit der Materie vertraut sei, betonte Andi Denkinger. „Alles im grünen Bereich“, bestätigte Dietmar Sattler, der mit Kuno Wolf als Revisor tätig war. Die einstimmige Entlastung leitete Bürgermeister Harry Frick, der die hervorragende Organisation des Vereins lobte.

Jugendkoordinator David Gucwa legte den Bericht über den Spielbetrieb von der A-Jugend bis zu den Bambini dar. Die Bilanz könne sich sehen lassen. Über den Spielbetrieb der 1. Mannschaft referierte Philip Diez. Die sei nun mal das Aushängeschild. Wer wissen wolle, was aber hinter den Kulissen an Zeit, Aufwand, Schweiß und Herzblut nötig ist, um den aktiven Spielbetrieb am Laufen zu halten, „der darf uns gerne unterstützen“, sagte Diez. Volker Dietrich gab in der Hauptversammlung den Bericht für die AH-Abteilung.