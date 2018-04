Hechingen Kickerstreit vor Gericht

Hechingen / Judith Midinet

Ganz schön in die Haare gekriegt hatten sich der FC Hechingen und der TSV Boll im April 2017. Am Dienstag wird verhandelt.

Zehn Zeugen werden am Dienstag, 10. April, ab 8.30 Uhr vor dem Amtsgericht Hechingen (Sitzungssaal 181) gehört. Angeklagt sind zwei Fußballspieler des FC 07 Hechingen, unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Die Partie in der Fußball-Kreisliga A2 zwischen dem FC 07 Hechingen und dem TSV Boll fand am 23. April 2017 statt. Nach einem umstrittenen Eckball, so heißt es in der Anklageschrift, kam es in der Nachspielzeit zu tumultartigen Auseinandersetzungen. Dabei bekam ein Spieler des TSV Boll einen Kopfstoß ins Gesicht. Er erlitt eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung. Das Spiel wurde in der 93. Minute abgebrochen. Doch dabei blieb es nicht. Die Angeklagten sollen danach auf den am Boden liegenden Verletzten weiter eingetreten haben. Der Geschädigte war daraufhin zwei Wochen arbeitsunfähig. Ein weiterer TSV-Spieler musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Sportgericht bestraft Vereine

Beide Vereine hatten nach dem Vorfall in einer Stellungnahme die Vorkommnisse bedauert und für Toleranz und Fairness plädiert. „Das Spiel war ein durchweg faires Derby, und nichts deutete auf eine derartige Eskalation hin, wie sie leider in der Nachspielzeit passiert.“ Trotzdem wurden sie von Seiten des Sportgerichts bestraft: Das Spiel, das in der 93. Minute 1:1 stand, wurde für beide Vereine mit 0:3 als verloren gewertet. Außerdem kassierten beide Klubs eine Geldstrafe im mittleren Bereich.

Das Spiel im April 2017 fand beim FC Hechingen statt. Das Urteil des Sportgerichts traf die Gäste aus Boll besonders hart, denn die hatten den Aufstieg im Blick und hätten jeden Punkt gebraucht.