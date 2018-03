Sitzung KeinTempolimit

Beuren / Von Eugen Pflumm

Kontrovers diskutiert wurde in der jüngsten Beurener Ortschaftsrats­sitzung eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Mössinger Straße. Ortsvorsteher Peter Gantner gab zu bedenken, dass auf dieser Straße vor allem bis zum Parkplatz beim Rundwanderweg viele Spaziergänger und Wanderer unterwegs sind, die Straße teilweise sehr kurvig sowie unübersichtlich und abschnittsweise kein Gehweg vorhanden ist. Zudem werde die Strecke von der Heidewegtour tangiert. Zur weiteren Info ließ Peter Gantner wissen, dass auf der Gemarkung Mössingen Tempo 30 gilt.

Ortschaftsrat Jürgen Fischer vertrat eine ganz klare Meinung zu diesem Thema. Er sprach sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer aus. „Diese nützt aber gar nichts, wenn die Beschränkung nicht überwacht wird“, sagte er. Teilweise werde sogar noch viel schneller als 50 Stundenkilometer gefahren, „da könnte ich einige Namen nennen“, unterstrich Fischer. Jürgen Saile sprach sich auch für eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus, allerdings hielt er 50 Stundenkilometer für angemessen. Jens Bogenschütz fand eine 30-Kilometer-Begrenzung „für eine so lange Strecke echt schwierig“. Dabei meinte er den Abschnitt vom Beurener Friedhof bis zum Beginn der Gemarkung Mössingen. Bogenschütz wusste, dass schon auf der viel kürzeren Bismarckstraße sehr oft viel schneller als 30 Kilometer gefahren werde.

Generell gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Mössinger Straße sprach sich Marco Söll aus. Prinzipiell gelte, dass sich jeder Fahrer den Örtlichkeiten, den Witterungsbedingungen und eventuellen Passanten anzupassen habe. So müsse auf der relativ engen Straße auch an Fußgängern mit gebührendem Abschnitt vorbeigefahren werden. „Außerdem gibt die kurvige Straße, vor allem im oberen Bereich, gar kein schnelles Fahren her“, urteilte Söll. Er sah keinen Handlungsbedarf und sprach sich allenfalls für eine „Sensibilisierung der Leute“ aus. Hans Klotz konnte einer Geschwindigkeitsbegrenzung ebenso wenig abgewinnen. Er favorisiert vielmehr das Aufstellen von Schildern, die auf Wanderer und Spaziergänger verweisen. „Jeder normale Mensch, der Auto fährt, tut dann langsam“, meinte Klotz. Für Ortsvorsteher Peter Gantner ist eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf Abschnitten mit Wanderern und Fußgängern definitiv zu schnell, weshalb er eine 30er-Begrenzung favorisierte.

Bei der Abstimmung sprachen sich Jürgen Fischer, Peter Gantner und Jürgen Saile für ein Tempolimit aus, während Jens Bogenschütz, Hans Klotz und Marco Söll dafür keinen Handlungsbedarf sahen. Bei einem Patt von 3:3 Stimmen war das Ansinnen schließlich vom Tisch.

Warnschilder sollen aber aufgestellt werden und zwar innerorts nach der Abzweigung in die Ringstraße wie auch von der Mössinger Seite her. Dort soll ein Hinweisschild kurz vor dem ­Anstieg in den mit links und rechts mit Hecken bewachsenen kurvigen Bereich platziert werden.