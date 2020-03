Die schlechte Nachricht lautet: Bis zur vorerst letzten Benachrichtigung des Sozialministeriums Baden-Württemberg am Samstag kletterte die Zahl der Corona-Infizierten im Land auf 182.

Vorerst elf Betroffene

Die gute Nachricht: Aus dem Zollernalbkreis wurden bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fälle bekannt. (Elf sind es bisher.)

Zunächst hatte das Landesgesundheitsamt dem Sozialministerium 54 neue Corona-Fälle gemeldet. Betroffen war der Landkreis Main-Tauber, wo es sich bei 21 Infizierten sämtlich um Rückkehrer einer Reisegruppe aus Südtirol handelte. Die weitere Meldungen zwischen einem und vier Erkrankten kamen aus Heilbronn, Emmendingen, Breisgau, Göppingen, Konstanz und Biberach. Außerdem aus dem Ortenaukreis, dem Rhein-Neckar-Kreis, dem Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Enzkreis sowie aus Stuttgart, Heidelberg und Mannheim Die Zahl der Infizierten im Land stieg damit zunächst auf 170.

Zahlreiche Südtirol-Rückkehrer und den Erkrankten

Wenige Stunden später korrigierte das Ministerium nach Bekanntwerden zwölf weiterer Fälle die Gesamtzahl auf nunmehr 182. Neu betroffen sind die Landkreise Rastatt, Ludwigsburg, Biberach, der Alb-Donau-Kreis, Stadt und Landkreis Karlsruhe sowie Mannheim und Baden-Baden. Bei allen zwölf positiv Getesteten handelt es sich, laut Aussage des Ministeriums, um „Reiserückkehrer aus der Region Südtirol“.

Hauptversammlung des Blasmusikverbandes und Ohrenkino abgesagt

Wegen der Infektionsgefahr fällt das für Mittwoch, 11. März, angekündigte Ohrenkino in der Hechinger Villa Eugenia aus. Ebenso wurde die Hauptversammlung des Kreismusikverbandes Zollernalb abgesagt. Sie sollte am Samstag, 14. März, in der Hohenzollernhalle Bisingen stattfinden.

