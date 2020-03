Die Stadtverwaltung Hechingen weist die Bürger auf den Infektionsschutz hin. Die Landesregierung hat die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Diese Corona-Verordnung vom 17. März, die auch auf der Homepage www.hechingen.de, zu finden ist, ist von allen Bürgern zwingend einzuhalten.

So ist unter vielem anderen die Benutzung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze ebenso untersagt wie Zusammenkünfte und Veranstaltungen jeder Art. Die Stadtverwaltung als Polizeibehörde wird die strikte Beachtung der Verordnung konsequent gegenüber jedermann durchsetzen und dabei nötigenfalls auch unmittelbaren Zwang anwenden. Die Straf- und Bußgeldvorschriften des Infektionsschutzgesetzes finden Anwendung.

Kontrolle durch drei Teams – Plätze sind nun abgesperrt

Die Stadt Hechingen, Sachgebiet Ordnungswesen, war am Donnerstag mit drei Teams unterwegs, um die Einhaltung der Sperrungen von Spiel- und Bolzplätzen zu überprüfen. Alle Plätze wurden mit Flatterband entsprechend abgesperrt oder markiert.

Auch Grillstellen, Funpark und Erleb-Dich-Pfad sind gesperrt

Die Stadt ist sehr besorgt wegen der Ausbreitung des Coronavirus und bittet dringend darum, die Sperrungen der Spiel- und Bolzplätze einzuhalten. Blockiert sind auch sämtliche andere Freizeiteinrichtungen in Naherholungsgebieten beziehungsweise in der Natur. Dazu zählen die dauerhaft eingrichteten Grillstellen genauso wie der Märchen- und der Erleb-Dich-Pfad. Ebenso gesperrt ist der Funpark beim Hallen-Freibad.

Appell: Keine Versammlungen im Freien

Die Stadt bittet darum, grundsätzlich auch im Freien keine „Versammlungen“ abzuhalten. „Glücklicherweise haben wir in Hechingen überall sehr viel Natur um uns herum. Platz für jeden, um auch dort Abstand zu halten”, betont Pressesprecher der Stadt Hechingen, Thomas Jauch. Die Stadt appelliert auch an die Schüler, die gezwungenermaßen zu Hause bleiben müssen, sich weder im Freien noch in geschlossenen Räumen zu versammeln.

Abstand muss auch zwischen Stehplätzen

Die Stadt Hechingen ist gleichermaßen besorgt über den noch offenen Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften und weist auf die strengen Auflagen hin: Erstens müssen die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Zweitens müssen Stehplätze so gestaltet sein, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist. Drittens sollten die Öffnungszeiten sein: von frühestens ab 6 Uhr bis spätestens 18 Uhr. Die Stadt führt auch hier Kontrollen durch.

Bei der Überwachung der öffentlichen Ordnung und der Corona-Verordnung wird die Stadt durch Mitarbeiter der Sicherheits-Firma Secom unterstützt, die seit Jahren auch in den Sommermonaten die „City-Streife“ besetzte, die am Wochenende unter anderem Freizeiteinrichtungen und Schulgelände kontrollierte. Diese „City-Streife“ wird ab kommendem Wochenende unterwegs sein.