Rangendingen Kein Tempo 30 in Haigerlocher Straße

Rangendingen / Von Melanie Steitz

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat Rangendingen gegen eine Tempo-30-Zone in der Haigerlocher Straße abgelehnt.

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat Rangendingen am Montagabend die Fortführung einer Tempo-30-Zone in der Haigerlocher Straße abgelehnt. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich das Gremium elf zu drei dagegen aus. Drei Ratsmitglieder enthielten sich. Es bleibt damit dabei, dass nach Ende der aktuellen Baustelle das Tempolimit von 50 Stundenkilometern auf dieser Hauptverkehrsader durch den Ort beibehalten wird. Außerdem stellt die Gemeinde, wie bereits beschlossen, einen stationären Blitzer auf der Strecke auf.

Für manchen Anwohner, der an der Sitzung teilnahm, mag dies nur ein schwacher Trost sein. 49 Bürger hatten im Vorfeld mit einer Unterschriftenliste dafür gesorgt, dass das Thema auf die Tagesordnung des Rates kommt. Dieses Dokument ließen die Betroffenen der Verwaltung zukommen, die das Thema am Montagabend mit den Lokalpolitikern erörterte.

Kritische Beteiligung

Die Anwohner baten, den Bereich zwischen der Einmündung in Am Winterrain/In der Au bis zur Hirrlinger Straße über die Baustellenzeit hinaus als 30er-Zone beizubehalten. Die Verwaltung sah dabei laut Bürgermeister Johann Widmaier ebenfalls eine große Chance. Zumal das Regierungspräsidium Tübingen die Genehmigung in diesem Bereich bei der Anhörung zum Lärmaktionsplan in Aussicht stellte.

Gemeinderatsmitglied Erwin Dieringer war gegen den Antrag. Seiner Meinung nach könnten Tempo-30-Zonen auch in anderen Straßen eingerichtet werden – warum also ausgerechnet in der Haigerlocher?, lautete seine rhetorische Frage. Dieser Ansicht schloss sich später auch Magdalena Dieringer an. „Ohne Blitzer wird die Geschwindigkeit nicht eingehalten“, beklagte Erwin Dieringer.

Bernd Pflumm merkte an, dass einige Stimmen der eingereichten Unterschriftenliste überhaupt nicht von direkt ansässigen Rangendingern stammten. Dies sei kritisch einzustufen, befand er. Auch Pflumm sympathisierte mit einem Tempolimit von 50 Stundenkilometern inklusive eines Blitzers. Der Beschluss müsse ja nicht „für immer“ gelten, so Pflumm. Wenn sich die Situation verschlechtere, könnte in ein paar Jahren wieder neu darüberabgestimmt werden, schlug er deshalb vor.

Gefahr des stockenden Verkehrs

Bürgermeister Widmaier betonte, er sei dagegen, dass ein Blitzer in einer Tempo-30-Zone aufgestellt wird, denn dann würden die Autos auf 20 Stundenkilometer abbremsen, was zu einem stockenden Verkehr führe. Gemeinsam mit den Hechingern und Jungingern soll ein einheitliches Blitzer-System entstehen.

Siegfried Kuhn schlug einen Kompromiss vor: Tagsüber könnte Tempo 50 anberaumt werden, das durch einen Blitzer kontrolliert wird. Nachts, wenn die Anwohner schlafen, könnte ein Schild auf vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer hinweisen. Sein spontaner Antrag wurde vom Gremium mit elf Stimmen, drei Enthaltungen und drei „Ja“-Stimmen abgelehnt. Stattdessen entschied es sich grundsätzlich gegen die feste Einführung einer 30er-Zone.