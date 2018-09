Hechingen Kaufmännische: sieben Adieus, sieben Willkommen

Hechingen / Marcus Paula

Am Ende des vorigen Schuljahres haben an der Kaufmännischen Schule Hechingen Alma Kosaric, Carina Weinmann und Ulrich Müller ihr Referendariat erfolgreich absolviert. Bei der Gesamtlehrerkonferenz gratulierte Schulleiter Dr. Roland Plehn ihnen und wünschte alles Gute für ihren weiteren beruflichen Weg. Ulrich Müller wechselt an die Kaufmännische Schule Tübingen und Carina Weinmann an die Berufliche Schule in Schwenningen.

Veränderungen gab es auch bei den langjährigen Lehrkräften. So wechselt Katrin Schneiderhahn an die Gewerbliche Schule Tübingen, und Andreas Boll übernimmt die Aufgabe eines Abteilungsleiters an der Kaufmännischen Schule Tübingen. Fünf Lehrkräfte wurden zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet: Regine Neth, Claudia Roth, Hans-Jürgen Kistner, Dr. Otmar Müller und Walther Reuter. Roland Plehn dankte den Lehrkräften für ihre Arbeit über die vielen Jahre: „Speziell mit Dr. Ottmar Müller und Walther Reuter verlassen zwei Felsen in der Brandung des Schulalltages die Kaufmännische Schule, die Schulgemeinschaft wird sie sehr vermissen.“

Doch die Schule kann auch Neuzugänge verzeichnen: Mit Mirjam Schaper von der Beruflichen Schule in Esslingen und mit Linda Stocker von der Kaufmännischen Schule in Tübingen verstärken zwei erfahrene Lehrkräfte das Team. Nach dem Referendariat wechseln Julia Menz vom Gymnasium in Sulz, Vanessa Reis von der Kaufmännischen Schule Ravensburg, Madeleine Sautter vom Gymnasium in Reutlingen, Dr. Verena Wahl von der Beruflichen Schule in Aalen und Franziska Werner vom Gymnasium in Lahr auf den Schlossberg. Dr. Plehn ist überzeugt, dass die neuen Lehrkräfte schnell und gut im Schulleben ankommen werden.