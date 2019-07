Die Wirtschaftsschule der Kaufmännischen Schule Hechingen verabschiedete den Jahrgang 2019.

In der Aula der Kaufmännischen Schule gratulierte Schulleiter Dr. Roland Plehn den Absolventen der Wirtschaftsschule zu ihrem Abschluss. Er erinnerte daran, welchen Weg die Schülerinnen und Schüler in den beiden vergangenen Jahren gemeinsam gegangen sind: „Am Tag eurer Aufnahme wart Ihr noch eher Kinder, vielleicht besser Jugendliche. Bis heute habt Ihr Euch fast schon zu Erwachsenen entwickelt.“ Dies bedeute auch wachsende Unabhängigkeit und damit auch wachsende Eigenverantwortung, die es anzunehmen gelte. „Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe, wer etwas erreichen will, sucht Wege. Ich hoffe, ihr beschreitet immer die für euch richtigen Wege“, wünschte Schulleiter Plehn den Schülerinnen und Schüler alles Gute für die Zukunft.

Klassenlehrer Marcus Paula fand während der Zeugnisausgabe für jeden Absolventen persönliche Worte. Besonders freute es ihn, dass viele eine Ausbildung in dem Betrieb gefunden haben, in dem sie im ersten Schuljahr ein Praktikum gemacht haben.

Nach der Zeugnisausgabe war für Speisen und Getränke bestens gesorgt. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Verwandte sowie die Lehrkräfte genossen das Beisammensein und nutzten die Gelegenheit, um sich persönlich voneinander zu verabschieden.

Belobigungen und Sonderpreise

Belobigungen erhielten Rouven Blum, André Münz, Sawa Niewiadomy und Niklas Schlaich. Dieselben Schüler freuten sich außerdem über Sonderpreise: Rouven Blum in Deutsch, André Münz in Mathematik, Sawa Niewiadomy in Englisch und Niklas Schlaich in Wirtschaft.

Yves Thoma wurde für ihr Engagement in der Schülermitverantwortung (SMV) ausge­zeichnet.