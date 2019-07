Die Kaufmännische Schule Hechingen verabschiedete die Absolventen des Berufskollegs in der Stadthalle.

Den musikalischen Rahmen der Verabschiedung gestaltete ein Absolvent des Berufskollegs: Andreas Ritter wusste mit Gesang und Gitarre das zahlreich erschienene Publikum bestens zu unterhalten. Nach seinem stimmungsvollen Intro eröffnete Schulleiter Dr. Roland Plehn in der Hechinger Stadthalle den offiziellen Teil des Abends. Er gratulierte den Schülerinnen und Schülern zum bisher Erreichten, doch sein Dank galt auch denen, die zum schulischen Erfolg ihren Teil beigetragen haben: „Sie werden künftig auf neuen Wegen unterwegs sein, und das erfüllt viele mit Freude – Eltern, Freunde und Lehrkräfte haben Sie immer dabei unterstützt und zu Ihrem heutigen Erfolg beigetragen. Speziell auf die Eltern und die Freunde können Sie auch künftig zählen und den eigenen Weg finden“, machte der Schulleiter den Berufskollegiaten Mut für die Zukunft.

Berufskolleg-Abteilungsleiter Gerd Hanselmann, der zum Ende dieses Schuljahres in Pension geht, nutzte die Gelegenheit, auf vier Jahrzehnte Schuldienst zurückzublicken. Seinen Schwerpunkt bildete hierbei die Digitalisierung in der Schule. „Aus meiner Sicht hat sich gar nicht so viel verändert, denn für mich ist für einen erfolgreichen Unterricht immer noch die Lehrerpersönlichkeit entscheidend. Diese ist auch durch kein digitales Endgerät zu ersetzen“, sagte Hanselmann und fuhr fort: „Gravierend verändert hat sich jedoch die Informationsbeschaffung. War es früher oft mühsam, überhaupt an Informationen zu kommen, besteht die heutige Herausforderung darin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.“ Er gratulierte seinem letzten Berufskolleg-Jahrgang und bedankte sich auch bei allen, die zum Erfolg beigetragen haben: seinem Stellvertreter Christian Bisinger, allen Lehrkräften im Berufskolleg, den Sekretärinnen Rosemarie Gaus und Jutta Messmer sowie Hausmeister Heiko Foltin. Einen besonderen Dank richtete er an „Mister Übungsfirma“ Manfred Henkel, der ebenfalls in Pension geht.

Auch Tobias Binanzer gratulierte seinen Mitschülern zum bisher Erreichten, relativierte dieses aber sogleich: „Die Hochschulreife ist keine Garantie für ein glückliches Leben, sie ist vor allem ein Aushängeschild für die eigene Disziplin.“ Wie sein Vorredner betonte auch er die großen Herausforderungen, die durch die Digitalisierung entstehen, speziell hinsichtlich des Leistungsdrucks. „Hierbei bleibt immer mehr die Kreativität der Schüler auf der Strecke“, merkte Tobias Binanzer an und gab der Hoffnung Ausdruck, es mögen sich durch die anstehende Schulfusion mehr Angebote eröffnen. Anschließend erfolgte die Übergabe der Belobigungen und Preise sowie der Zeugnisse an die einzelnen Klassen durch die Klassenlehrer Alice Blocher, Joachim Dietrich, Andreas Dominik und Jörg Sorg. Dabei nutzten die Klassen die Möglichkeit, sich bei ihren Lehrern mit persönlichen Worten und netten Geschenken zu bedanken und mit Diashows die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen. Am Ende des offiziellen Teils gelang Andreas Ritter und dem Lehrerkollegium noch eine Überraschung: Zur Melodie von „Stern des Südens“ dankten sie ihrem sichtlich gerührten Abteilungsleiter, ihrem „Held des Südens“.

Im Foyer des „Museum“ hatten alle Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte Gelegenheit, sich über den erfolgreichen Abschluss und die vergangenen beiden Jahre auszutauschen.

Insgesamt 84 Schüler des Jahrgang 2019 haben die Abschlussprüfung des Berufskollegs bestanden und damit die Hochschulreife erlangt. Fünf dieser Schüler haben zusätzlich die Prüfung zum Wirtschaftsassistenten erfolgreich absolviert. Ein Kunststück gelang Janina Kopsieker: Sie erzielte in allen Fächern eine Eins!