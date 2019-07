Der stellvertretende Schulleiter der Kaufmännischen Schule Hechingen, Wolfgang Bau, geht mit dem Ende dieses Schuljahres in Pension.

Wolfgang Bau hat alles andere als einen geraden Lebensweg hinter sich. 1952 in Schramberg geboren, wuchs er, nachdem der Vater früh gestorben war, in ärmlichen Verhältnissen in Freiburg auf. Daher musste er auch aus finanziellen Gründen das Gymnasium verlassen und eine Lehre als Einzelhandelskaufmann beginnen.

Dank neuer Gesetzgebung Anfang der 70er-Jahre kam er über den zweiten Bildungsweg bis ins Lehramt: Er legte die Prüfung zum staatlich geprüften Betriebswirt ab und absolvierte ein berufspädagogisches Studium, das ihn zum Vorbereitungsdienst nach Waldkirch führte.

Seine erste Station als Lehrer trat er 1983 in Sulz am Neckar an. 1994 ließ er sich an die Balinger Wilhelm-Kraut-Schule versetzen, an der Wolf-Dieter Freimuth Schulleiter war. Hier stieg er in das Aufgabengebiet ein, das die nächsten 20 Jahre seine Hauptbeschäftigung sein sollte: das Erstellen der Deputatsverteilung und von Stundenplänen. Wolfgang Bau war es in dieser Zeit immer ein großes Anliegen, die komplexe Materie Stundenplan so schüler- und lehrerfreundlich wie möglich zu gestalten. Dabei kamen seine ersten Stundenpläne noch ganz ohne Softwareeinsatz an einer Stecktafel im Balinger Sekretariat zustande. 2001 arbeitete sich Bau in ein elektronisches Stundenplanprogramm ein. Das Erstellen des Stundenplans war für ihn wie Schachspielen, eine intellektuelle Herausforderung, der er sich stets mit vollem Einsatz stellte. Die Schulreform im Zollernalbkreis 2003 führte ihn an die Kaufmännische Schule Hechingen. Er wurde zunächst Abteilungsleiter des Berufskollegs, um dann im 2006 zum Direktor-Stellvertreter ernannt zu werden.

Anfang Juli verabschiedete sich Wolfgang Bau bereits halb offiziell und lud das Kollegium und ehemalige Mitstreiter nach Rottenburg-Oberndorf in die „Sonne“ ein, um sich bei allen zu bedanken, die ihn während seiner Schulzeit unterstützt und begleitet haben. Auch das Kollegium verabschiedete sich gebührend von Bau. Die Personalratsvorsitzende Jolan Schneider-Kiss verglich Bau in einer humorigen Ansprache mit Agent 007, der die Mission „Perfekter Stundenplan“ habe. Bau selbst überraschte als Sänger, der zusammen mit seinem ehemaligen Kollegen Mike Glass stimmungsvoll zu unterhalten wusste.

Schulleiter Dr. Roland Plehn betonte, wie zufrieden er mit der Zusammenarbeit gewesen sei: „Dich als Stellvertreter zu haben, war das Beste, was mir als Schulleiter in Hechingen passieren konnte. Wir fanden schnell zueinander, unser Verhältnis war immer von Vertrauen, Respekt, Loyalität und Fürsorge geprägt.“ Er wisse, wie gern Bau seinen Aufgaben nachgegangen sei und könne daher – frei nach Wilhelm Busch: „Meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas mehr zu leiden“ – nicht sagen, wer nun mehr zu leiden habe: „Wir, die wir künftig auf dich verzichten müssen, oder du, der auf sein Kollegenteam verzichten muss, das gerne mit dir zusammengearbeitet hat“, so Plehn.