Eingeläutet wurden die katholischen Feierlichkeiten zum Christfest mit einem vom Gospelchor Hechingen umrahmten Wortgottesdienst an Heiligabend in der Stiftskirche St. Jakobus. Die besondere Atmosphäre der Heiligen Nacht war bei der Messe zu spüren, die zahlreiche Gläubige dort zu später Stunde gemeinsam feierten.

Stiftschor singt erlesene Chorsätze

Sehr gut besucht war auch das Hochamt am ersten Weihnachtfeiertag, das von Stadtpfarrer Michael Knaus zelebriert und von einer großen Schar Ministranten begleitet wurde. Für den klangvollen musikalischen Rahmen sorgte der Stiftschor unter der Leitung von Stiftskantor Mario Peters. Begleitet von dessen filigranem Orgelspiel erhoben die Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen und ließen erlesene Chorsätze erklingen, die sich mit bekannten, gemeinsam gesungenen weihnachtlichen Weisen zu einem harmonischen Ganzen fügten. Immer wieder aufs Neue berührend ist der Klang der wohl berühmtesten Weihnachtslieder „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“, die aus zahlreichen Kehlen erschallten und den weiten Kirchenraum erfüllten.

„In der Nacht haben wir wundersame Dinge gehört, von Hirten, Engeln und einem Kind im Stall“, unterstrich Pfarrer Knaus im Rückblick auf die nächtliche Messe. Am Tag danach ändere sich der Blickwinkel, und es sei Zeit, sich dem zuzuwenden, der auf diese Welt gekommen sei.

Knaus: Im Kern nicht Jesu Geburtstagsfest

Nimmt man die ersten Verse des Johannesevangeliums in den Blick, in dem es heißt „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott“, so hat das nicht viel zu tun mit den beschaulichen Berichten über Maria, Josef und das Jesuskind. Jedes Jahr enttäusche das die Menschen, denn natürlich sei Weihnachten mit der Darstellung der Krippe verbunden, unterstrich Pfarrer Knaus in seiner Predigt. „Trotzdem ist dieses Fest im Kern etwas anderes als ein Geburtstagsfest für Jesus.“ Wenn man weit zurückgreife, stelle man fest, dass am Anfang ein Gedanke, eine Vision stehe. Damit werde an den Schöpfungsbericht angeknüpft, ja vielleicht sogar eine zweite Schöpfungsgeschichte geschrieben.

Jenseits aller Wissenschaft, die diese Geschichte oft belächle, müsse doch zumindest die Vorstellung erlaubt sein, „dass das, was ist, nicht zwingend planlos, also purer Zufall sein muss“, konstatierte Knaus. Was die biblischen Schriftsteller in ihrem Schöpfungshymnus angewandt hätten, sei ein gewitztes Gedankenspiel: „Gott spricht und es wird – so einfach ist das.“

„Die Schöpfung kann uns nicht egal sein“

Die Schöpfung sei nicht nur göttlichen Ursprungs, sondern habe auch etwas Göttliches in sich: „Deswegen kann sie uns nicht egal sein.“ Ihre Bewahrung dürfe nicht nur Sache einiger Aktivisten sein, jeder sei dazu angehalten, seinen Teil beizutragen, mahnte der Geistliche: „Das ist ein Akt des Glaubens, der Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenüber Gott.“ Die Schöpfung sei sein Wort, seine Idee, sein Traum, sein Gedanke und offenbare so das göttliche Geheimnis.

„Ein Fest, das die Menschen an ihre Menschenlichkeit erinnert“

Was das mit dem Kind in der Krippe zu tun hat? „Wenn Christus sich als Mensch offenbart, wird er greifbar“, so Knaus. Dies spiegle sich an Weihnachten auf ganz besondere Weise, „weil es ein Fest ist, das die Menschlichkeit berührt und das die Menschen Jahr für Jahr an ihre Menschlichkeit erinnert.“ Es dürfe an Weihnachten nicht um Wissenschaft gehen, auch nicht darum, eine seichte heile Welt zu feiern. Vielmehr sollten der Mensch, seine Würde und Verantwortung im Mittelpunkt stehen: „Es geht darum, den Traum Gottes mitzuträumen und mitzugehen.“ So leuchte auch in diesem Jahr Gottes Wort in das Weihnachtsfest hinein.

Seinen Abschluss fand der erste Weihnachtsfeiertag mit einer Vesper in St. Jakobus, die von Stiftskantor Mario Peters und einem Gesangsquartett mit Psalmvertonungen, Liedsätzen und dem Magnificat von James Nares virtuos gestaltet wurde.

