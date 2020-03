Die Kirche ist an einem Scheidepunkt, sagt Pastoralreferent Peter Duttweiler. Und: „Wir wollen uns auf den Weg machen zu einer gemeinsamen Vision.“ Nicht aus Frustration, sondern „aus der Haltung heraus: Auch du bist ein Christ, in den Gott etwas hineingelegt hat“. Ganz wichtig ist es Peter Duttweiler in diesem Zusammenhang klarzustellen: „Wir wollen weder rekrutieren noch missionieren!“ Sondern vermitteln: Kirche ist nicht… „wir Hauptamtlichen“ – „Kirche sind wir alle“.

Die Taufe im Zentrum

Vorstellen wird die Kirchengemeinde ihr Vorhaben am Wochenende 21./22. März, zugleich Termin der Pfarrgemeinderatswahl. In Hechingen und jeder Teilgemeinde wird es einen Gottesdienst geben, in dessen Zentrum die Taufe steht.

In einer ersten Phase werden dann Interviewer gesucht. Neugierig und offen sollen sie sein, wenn sie die Zukunft in den Blick nehmen. Denn darum geht es: zu erfahren, was die Kirche für uns in dieser Gegenwart und der Zukunft sein soll. Da gilt es, sagt Peter Duttweiler, zuzuhören.

Die Antworten der (anonymisierten) Interviewten auf persönliche Fragen sollen helfen zu erfahren, was die Menschen beschäftigt und bewegt. Insgesamt neun Fragen hat der vom Pfarrgemeinderat beauftragte Ausschuss dafür formuliert.

Die Entscheidung, welche dieser Fragen er beantworten möchte, trifft allein der Interviewpartner. Sei es:

► Wo erlebst du Zugehörigkeit?

► Wann ist das Leben für dich im Flow?

► Was fordert dich heraus?

► Wo kannst du deine Seele baumeln lassen?

► Wo und wie erfährst du Unterstützung im Leben?…

Zur „Kunst des Fragens“ gibt es einen Workshop, und zwar am Montag, 20. April (19 bis 21.30 Uhr), oder auch am Samstag, 25. April (9.30 bis 12.30 Uhr), im katholischen Gemeindehaus. Wer gerne in die Rolle des Interviewers – der sich seine Gesprächspartner selbst aussucht – schlüpfen möchte, kann sich bis Donnerstag, 16. April, bei Peter Duttweiler, duttweiler@kath-hechingen.de oder Telefon 07471/936315, melden.

Visionstag in November

Bis zu den Sommerferien sollen so viele Interviews als möglich geführt und Antworten zusammengetragen werden. Am 14. November wird dann ein Visionstag (von 10 bis 17 Uhr) in der Hechinger Stadthalle „Museum“ folgen.

Pastoralreferent Duttweiler hofft auf ganz viele Fragesteller und Gesprächspartner – und ist überzeugt, aus jedem Dialog etwas mitnehmen zu können „auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision“, wie Kirche sein soll: für alle Menschen!

Das könnte auch interessieren: