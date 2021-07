Sie sind zur Stelle, wenn selbst die Feuerwehr nicht mehr alleine helfen kann. Unmengen Wasser wegpumpen, schwere Gesteinsbrocken hieven oder unsichere Mauern abstützen: das können die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW).

In den aktuell von Überflutung betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist das THW im Einsatz und als in den vergangenen Wochen Unwetter über dem Zollernalbkreis tobten, beobachteten die THWler die Lage ganz genau. Denn Überschwemmungen und versperrte Straßen sind klassische Situationen, in denen ihre Hilfe angefordert wird. THWler wissen, was dann zu tun ist und arbeiten mit schwerem Gerät. Darum sieht man die blauen THW-Einsatzfahrzeuge meist im Katastrophenfall.

Balinger THW-Gruppe weiter voranbringen

Im THW-Ortsverband Balingen ist Stefan Herrmann seit dem 1. Mai neuer Ortsbeauftragter. Zusammen mit seinem Stellvertreter Josef Schöffel kümmert er sich um alle Belange der THW-Truppe und will den Ortsverband in seiner neuen Liegenschaft weiter voranbringen.

„Ich kam 2013 durch einen Kollegen bei der Bundeswehr zum THW“, berichtet Stefan Herrmann, der beruflich als Projektmanager im Automobilbereich arbeitet. „Manche der Ausbildungen und Lehrgänge, die ich dort abgelegt hatte, ähneln denen, die man im THW absolviert und das ehrenamtliche Engagement im THW hat mich sofort begeistert.“

Als Schirrmeister war er einige Jahre für die Ausstattung und Logistik des Ortsverbands zuständig, bevor er kürzlich die Stelle des Ortsbeauftragten (OB) übernahm. „Ich möchte das THW auch in Balingen wieder etwas mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken und dafür werben, dass junge Leute diese Art des Engagements für sich entdecken“, sagt er.

Jugendarbeit wichtiges Anliegen

So baut Stefan Herrmann auch die Jugendarbeit auf, in der momentan acht Jugendliche die Kenntnisse erwerben, die ein ehrenamtlicher Helfer braucht. Denn um tatsächlich in den Einsatz zu kommen, wird eine Grundausbildung absolviert, bei der Fähigkeiten gelernt und immer wieder geübt und trainiert werden. „Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen“, so Herrmann. „Neulich haben wir zum Beispiel mit den Jugendlichen neue Sandsäcke befüllt, die bei Hochwasser sofort bereitstehen müssen. Eine wichtige Arbeit, die aber gleichzeitig allen Spaß gemacht hat – danach gab es Pizza für alle, denn auch das kameradschaftliche Zusammensein kommt beim THW nicht zu kurz“, sagt Herrmann und lacht.

Es ist fast wie ein Neuanfang für den Ortsverband, der wie so viele Vereine mit Mitgliederschwund zu kämpfen hatte. Der Umzug in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Firma in Balingen Weilstetten im Jahr 2019, der Bau der Fahrzeughalle im Oktober 2020 und die neue Führungsspitze bringen frischen Schwung. „Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich beim THW ehrenamtlich einzubringen“, meint Herrmann.

Neue Mitglieder willkommen

„So suchen wir momentan nach einem Koch oder einer Köchin, einem Jugendbeauftragten, der die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen leitet – aber auch einfach Menschen, die gerne im handwerklichen, technischen Bereich etwas lernen und im Katastrophenfall qualifiziert helfen möchten, sind uns hochwillkommen. Ganz nach dem Motto: „Raus aus dem Alltag, rein ins THW“, so der Ortsbeauftragte.

Das gilt auch für ein ganz besonderes Engagement: In der THW-Regionalstelle in Tübingen, die neben neun anderen Ortsverbänden auch den Ortsverband Balingen betreut, kann ein Bundesfreiwilligendienst absolviert werden.

Was ist das THW eigentlich?

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit 668 Ortsverbände ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Zudem wird das THW weltweit im Auftrag der Bundesregierung eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen. Die Regionalstelle Tübingen unterstützt die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in zehn Ortsverbänden in den vier Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Freudenstadt und Zollernalbkreis.