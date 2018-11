Hechingen Juristen blicken auf Hechingens NS-Vergangenheit

Die Gäste der Deutsch-israelischen Juristenvereinigung besuchten bei ihrem Aufenthalt in Hechingen auch die Alte Synagoge, in der Musikerin und Sängerin Zorana Memedovic das hebräische Lied „Hava nagila“ sang. © Foto: Diana Maute

Hechingen / Diana Maute

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, den Dialog zwischen deutschen und israelischen Juristen zu fördern, Verständnis für beide Rechtssysteme zu entwickeln und die Auseinandersetzung mit der Justiz des Nationalsozialismus zu vertiefen: Die Deutsch-israelische Juristenvereinigung, deren Regionalgruppe Südwest sich unter dem Leitsatz „Jüdisches Hechingen – Hechingen ohne Juden“ in der Zollenstadt auf Spurensuche begab. An ihrer Seite: Dr. Adolf Vees, ein profunder Kenner der jüdischen Geschichte, der die Teilnehmer mit dem ehemals blühenden jüdischen Leben in der Zollernstadt vertraut machte.

In der Alten Synagoge erhob dazu Musikerin Zorana Memedovic ihre Stimme und wartete mit dem gefühlvollen hebräischen Lied „Hava nagila“ auf, bevor sie wenig später zur Geige griff, um mit Bachs berühmtem „Air“ für eine ganz besondere Atmosphäre zu sorgen.

Als Vertreter des Bundesvorstands der Deutsch-israelischen Juristenvereinigung sprach Dr. Lothar Scholz aus Dresden, der den Wert des Erinnerns hervorhob, dem gerade in der heutigen Zeit immense Bedeutung zukomme – „in unserer Gesellschaft in Deutschland und besonders in unserer historischen Verantwortung.“

Mit einem dunklen Kapitel der Vergangenheit befasste sich Rechtsanwalt Uwe Rühling, der in seinem Vortrag den Hechinger Deportationsprozess in den Jahren 1947/48 näher beleuchtete. „Betrifft: Abschiebung von Juden aus Haigerloch und Hechingen – Auf Veranlassung der Staatspolizeileitstelle sind gestern aus Haigerloch 136 Juden und aus Hechingen zwei Juden, insgesamt also 138 Juden nach dem Sammellager Killesberg in Stuttgart zur Evakuierung nach dem Protektorat abtransportiert worden.“ Diese Zeilen, mit denen Uwe Rühling seinen Vortrag eröffnete, entstammen einer Vollzugsmeldung des Landrats Paul Schraermeyer vom August 1942. Darin enthalten ist auch die Meldung, dass damit sowohl Haigerloch als auch Hechingen „judenfrei“ seien. „Das war die vierte Deportation, für deren Durchführung Landrat Schraermeyer verantwortlich zeichnete“, erläuterte Rühling. Deportiert wurden in den vier Aktionen 276 Personen aus Haigerloch und 15 aus Hechingen, nur acht von ihnen haben die NS-Verbrechen überlebt.

Vor dem Landgericht Hechingen wurde gegen Schraermeyer und vier weitere Beteiligte im Mai 1947 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Anklage erhoben. Dieser Prozess in der französischen Besatzungszone war, wie der Experte hervorhob, „das erste westdeutsche Gerichtsverfahren, das sich der Verschleppung von Juden im Deutschen Reich widmete.“ Am 28. Juni 1947 wurde Schraermeyer als Hauptangeklagter zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Schuld- oder Strafausschließungsgründe sah das Gericht nicht. Schwierig war die Rolle der Richter in diesem Prozess, die einem großen öffentlichen Druck standhalten mussten, da Schraermeyer in der örtlichen Bevölkerung sehr beliebt war.

Das Urteil des Hechinger Landgerichts wurde im Januar 1948 vom Oberlandesgericht Tübingen aufgehoben, es kam zur Revision. Sieben Monate später wurde Schraermeyer freigesprochen. Als entlastend werteten die Richter, dass er bei der Organisation der Deportationen „nicht aus rassischen Beweggründen und in unmenschlicher Gesinnung“ gehandelt habe. Bedrohungsängste hätten dem Landrat nach seiner Auffassung keine Handlungsalternative gelassen.

„Die beiden Urteile aus Hechingen und Tübingen spannen fast schon den ganzen Bogen an Argumenten auf, die im Streit um persönliche Verantwortung bei NS-Verbrechen in der alsbald gegründeten Bundesrepublik über Jahrzehnte hinweg eine tragende Rolle spielen sollten“, so Rühling.

Und noch ein Unikat stelle der Hechinger Deportationsprozess dar: „Er blieb der einzige Prozess, der in Deutschland gegen Angehörige der Zivilverwaltung geführt wurde.“