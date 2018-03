Sickingen Junge Gesichter im Vorstand des Musikvereins

Sickingen / Stefanie Schwabe

Zur Hauptversammlung begrüßte 1. Vorsitzender Elmar Konstanzer erfreulich viele Gäste, darunter den Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Zollern­alb, Heiko Peter Melle, und Ortsvorsteher Gerhard Henzler. Den Musikverein Sickingen bezeichnete Konstanzer als „kleinen, aber feinen Verein“. Man habe sich ein „stabiles Fundament erarbeitet“ und neue Musiker dazugewonnen. Der Probenbesuch sei erfreulich gut, und das Orchester werde auch dieses Jahr den einen oder anderen öffentlichen Auftritt haben. Das Irma-West-Kinderfest sei noch immer „das Vorzeigefest“ des Vereins und der „Sickinger Herbst mit Musik und Humor“, zusammen veranstaltet mit den Sportfreunden Sickingen und deren Theatergruppe, habe sich zu einem Publikumsmagnet entwickelt.

Konstanzer lobte insbesondere das über das übliche Maß hinausgehende Engagement, die Kameradschaft und den Zusammenhalt innerhalb der „Truppe“, was diesen Verein so außergewöhnlich mache und auszeichne. Ein besonderer Dank galt seinem Stellvertreter Martin Bock, dem Dirigenten Chris Wehrstein, Schriftführerin Stefanie Schwabe, Kassiererin Sandra De Leon, Jugendleiterin Petra Schwabe sowie den Beisitzern Michael Braschler und Andreas Böhmler.

Schriftführerin Stefanie Schwabe berichtete in ihrem Jahresrückblick über die musikalische Umrahmung der Fahrzeugweihe der Feuerwehr Sickingen, das Kinderfest und den Sickinger Herbst, das Weinfest bei den Musikkameraden in Boll und das Weihnachtsliederspielen in Bechtoldsweiler und Sickingen.

Nach einem kurzen Ausblick der Jugendleiterin Petra Schwabe folgte der Bericht der Kassiererin Sandra De Leon. Dieser wurde durch die Kassenprüfer eine penible und hervorragende Kassenführung bescheinigt. Nach der einstimmigen Entlastung bedankte sich Ortsvorsteher Gerhard Henzler für die vorbildliche Arbeit des Vorstandes und betonte die Wichtigkeit des Vereins für das kulturelle Leben im Dorf.

Bei den Neuwahlen wurden 2. Vorsitzender Martin Bock und Schriftführerin Stefanie Schwabe einstimmig wiedergewählt. Die Anzahl der Beisitzer wurde von drei auf vier erhöht. Hier kam es zu einer erfreulichen Verjüngung, da sich die drei jüngsten Musikerinnen Katja Schwabe, Janine De Leon und Lea Braschler bereit erklärten, ein Amt zu übernehmen.

Die drei Musikerinnen wurden vom Kreisverbandsvorsitzenden für zehnjährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Er fand es toll, dass sich gleich drei Jugendliche bereit erklärten, im Vorstand aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Petra Schwabe erhielt für ihre zehnjährige Tätigkeit als Jugendleiterin Die Fördermedaille in Bronze.

Mit der Ehrennadel in Gold für 30 Jahre wurden Elisabeth Oesterle, Lothar Reuther, Adolf Schacherl und Sigrid Zintgraf geehrt. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre erhielt Dietrich Stöhr.