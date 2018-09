Stein Jugendtreff wird vorübergehend geschlossen

Stein / Diana Maute

Die Grenze der Toleranz ist erreicht: Ein Satz, der den Anwohnern rund um das Steinemer Rathaus, in dessen Untergeschoss sich der „Treff“ befindet, aus dem Herzen spricht. Ein knappes Dutzend von ihnen war am Dienstagabend in die Sitzung des Ortschafts­rates gekommen, um der Verärgerung über die „unhaltbaren Zustände“ Luft zu machen und zu schildern, was die Anwohner bereits seit geraumer Zeit zu erdulden haben.

Die Liste der Vorwürfe ist lang und reicht von Ruhestörung und Müllablagerung bis hin zu Alkoholexzessen, Schlägereien und Sachbeschädigungen an umliegenden Grundstücken und Fahrzeugen. „Das glaubt kein Mensch, was wir hier mitmachen“, drückte es einer der Anwesenden aus.

Der Höhepunkt des Ärgers war erreicht, als kürzlich eine Geburtstagsfeier, die im „Treff“ stieg, völlig aus dem Ruder lief. Rund 50 Jugendliche hätten sich am besagten Abend dort aufgehalten und in den späten Abendstunden zunächst massiv für Ruhestörungen gesorgt, schilderten die Anwohner. Völlig eskaliert sei die Situation dann, als es vor dem Rathaus zu einer Massenschlägerei mit rund 20 Beteiligten gekommen sei, bei der es auch Verletzte gegeben habe. Erst das Einschreiten der Polizei konnte dem ein Ende setzen.

Diese Eskalation nahm eine Anwohnerin zum Anlass, sich in einem Brief an den Ortschaftsrat zu wenden, in dem sie die Sorgen und Nöte der Anwohner schildert. Dieser wurde von Ortsvorsteher Klaus Schetter in der Sitzung verlesen. Die Frau bittet den Ortschaftsrat darin um Hilfe und betont, dass es höchste Zeit sei, „Missstände zu beseitigen.“

Die Worte der Anwohnerin stießen bei den Anwesenden auf uneingeschränkte Zustimmung. Es gehe dabei aber niemandem darum, den Jugendtreff abzuschaffen, so der Tenor. „Wir waren auch mal jung und sind – wenn alles in vernünftigen Bahnen läuft – die letzten, die den Jugendlichen ihren Treff wegnehmen wollen“, drückte es ein Bürger aus. Es sei allerdings erschreckend, wie respektlos und unverschämt viele der jungen Leute auftreten würden.

„Wir haben es lange im Guten versucht, aber so kann es nicht weitergehen“, betonte Ortsvorsteher Klaus Schetter. Er und sein Gremium haben vollstes Verständnis für den Ärger der Anwohner und wollen nun Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu entschärfen. Als Hauptproblem sehen sie die Tatsache, dass nicht kontrollierbar ist, wie viele Jugendliche im „Treff“ ein- und ausgehen, und der Vorstand in den entscheidenden Situationen schlicht nicht da sei. Zahlreiche Besucher kämen auch von auswärts, was das Ganze noch schwieriger mache. Dazu kommt, dass die Räume gerne für Feiern genutzt werden, was so eigentlich nie vorgesehen war.

Erste Maßnahme soll nun eine vorübergehende Schließung sein, um den Jugendlichen eine „Denkpause“ zu verabreichen. Außerdem will der Ortsvorsteher das Gespräch mit dem Vorstand suchen, um wieder eine funktionierende Verwaltung des „Treffs“ zu erwirken. Von den Ortschaftsräten angeregt wurde auch ein Verbot jeglichen Festbetriebs: „Es wird Zeit, dass hier wieder ein respektvoller, vernünftiger Umgang miteinander herrscht.“ Erst dann könne der Jugendtreff wieder wie vorgesehen seine Pforten öffnen.