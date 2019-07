Für ein paar Tage sind Nachwuchsmusiker aus Granada in Rangendingen zu Gast. Heute besuchten sie das Rathaus.

Gute Stimmung war am Donnerstagvormittag im Rangendinger Rathaus. Bürgermeister Johann Widmaier empfing 55 Gäste aus Granada. Die Kinder und erwachsenen Begleitpersonen des Jugendorchesters Banda de música Maestro Falla Padul von El Padul besuchten die Musiker der Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf. Letztere waren bereits im vergangenen Jahr an Pfingsten in deren spanischen Heimatland vor Ort und gaben ein gemeinsames Konzert.

Mittwochabend kamen sie in Rangendingen an. Einige sind bei Gastfamilien untergekommen, andere übernachten im Rössle oder Gästehaus Juhl, erläutert Uta Schoder, die zweite Vorsitzende des Musikvereins Rangendingen. Manche Rangendinger nahmen sogar bis zu drei Personen auf. Die kommenden Tage erwartet die Gäste ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.

Zunächst erlebten sie eine Führung von Pfarrer i. R. Norbert Dilger, der den Zwölf- bis 18-Jährigen die St-Gallus-Kirche samt Orgel zeigte. Normalerweise hätte er ihnen auch die Klosterkirche nähergebracht, aber diese wird ja bekanntlich gerade für die Sanierung gesperrt und vorbereitet (die HZ berichtete). So bot Bürgermeister Widmaier beim anschließenden Empfang auch an, dass sich die 35 Kinder und deren Begleitpersonen vom Rathaus aus durch ein Fenster einen Blick in die Klosterkirche werfen könnten.

„Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Aufenthalt in Rangendingen“, sagte Widmaier, nachdem er den Ort vorgestellt hatte. Gustav Ryck, der eine spanische Mutter hat und dessen Tochter in der Jugendkapelle Rangendingen-Höfendorf-Bietenhausen spielt, übersetzte die Grußworte des Rangendinger Bürgermeisters Johann Widmaier.

Einer der Höhepunkte des Austauschprogramms ist das Open-Air-Konzert „Fiesta de la Musica“ mit Musikern des Jugendorchesters aus Padul, das am kommenden Samstag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Rangendingen steigt. Bei schlechtem Wetter findet es in der Halle statt. Der Eintritt ist frei, vermutlich auf Spendenbasis.