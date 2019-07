Dafür, dass die Witterung nasskalt war, hat die Schaumparty des Ringinger Jugendclubs „Treff 72“ im Zelt unterhalb der Turnhalle doch zahlreiche Gäste angelockt.

Es wurden schon mehr Besucher bei der Schaumparty des Ringinger Jugendclubs „Treff 72“ gezählt. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es gegen Abend geregnet hatte und recht kühl geworden war, darf man den Zuspruch als sehr ordentlich bezeichnen. Und was die Stimmung angeht konnte man sich erst recht nicht beschweren, die Mädels und Jungs im Zelt aud dem Festplatz unterhalb der Festhalle waren bestens drauf.

Treff 72 Mädels und Jungs stürzen sich in den Schaum Bilderstrecke öffnen

Ältere Besucher (Grufties) sah man weniger. Sonst erweisen die Ehemaligen des Clubs der Veranstaltung aus alter Verbundenheit stärker die Ehre – wenn sich auch die wenigsten von ihnen in den Schaum stürzen wie ihre Kinder und Enkel – aber ihnen war es wohl in der Samstagnacht doch zu nasskalt. Ein paar von ihnen waren trotzdem, bescherten dem Getränkestand Umsatz.

Sein Sommerfest feiert der „Treff 72“ seit über 30 Jahren. Am Anfang war’s eine Samstagabend-Hockete, später weitete sich die Veranstaltung gar zum Fünf-Tage-Highlight aus. Was aber selbst den Jugendlichen irgendwann zu anstrengend wurde. Die Schaumparty, auch schon etwas älter, fand anfangs in den Clubräumen statt, wobei man zunächst noch Löschaum der Feuerwehr benutzte, um die blasige Pracht zu erzeugen. Nachdem dann aber vermehrt Klagen über Juckreiz auf der Haut auftraten , besorgte man sich Anlagen, die eigens für Partys dieser Art körperverträglichen Schaum produzieren.

In diesem Sommer wurde nur die Schaumparty gefeiert, eine Sonntagshockete gab es nicht. Mit Blick auf den gestrigen, total verregneten Tag mag das die richtige Entscheidung gewesen sein.