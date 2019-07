In St. Elisabeth feierte der Hechinger Neubürger Berthold Augstein einen ganz besonders runden Geburtstag. In die Zollernstadt kam er über die Verwandtschaft mit der Metzgerfamilie Huber.

Berthold Augstein ist eigentlich ein Hechinger Neubürger und am vergangenen Sonntag, am 28. Juli, 100 Jahre alt geworden. Wie aber kommt man in so hohem Alter in die Zollernstadt? Ganz einfach: Berthold Augstein, der seit September 2018 im Altenheim St. Elisabeth wohnt, ist der Familie hinterhergezogen. Zuerst war es Enkelin Bianca, die der Liebe wegen in die Zollernstadt kam und Metzgermeister Frank Huber heiratete, es folgte deren Mutter und Augsteins Tochter Ute Baum und schließlich er selbst.

In der Herrenackerstraße hat sich Berthold Augstein schnell eingelebt. Dabei kommt ihm der strukturierte Tagesablauf und das vielfältige Angebot in St. Elisabeth sehr entgegen. Und diszipliniert lebt der pensionierte Kriminalhauptkommissar schon sein ganzes Leben lang. Begonnen hat dieses am 28. Juli 1919 im hessischen Dillenburg. Nach einer Schlosserlehre und dem Reichsarbeitsdienst war Augstein im Krieg bei der Marine eingesetzt, im Juli 1945 wurde er aus der englischen Gefangenschaft entlassen. Schon im Januar hatte er bei einem Heimaturlaub in Stuttgart seine von dort stammende Frau Ilse geheiratet.

Statt Technikerschule zur Kripo

Sein Wunsch, eine Technikerschule zu besuchen, erfüllte sich nicht. Diese war wegen Kriegsschäden geschlossen. So folgte er einem Aufruf, bei der Polizei einzutreten, und kam nach entsprechenden Lehrgängen zur Kriminalpolizei in Waiblingen. Gleich 1946 gab es einen Raubmord, die vier Tatverdächtigen wurden im Zug festgenommen. Ausrüstung: ein Gummiknüppel und eine Armbinde mit der Aufschrift „Polizei“.

Es dauerte noch eine geraume Zeit, bis das „Wirtschaftswunder“ in Waiblingen ankam. Die Familie, mittlerweile mit zwei Kindern, erwarb eine Eigentumswohnung, 1964 den ersten Fernseher und 1966 ein Auto – natürlich einen Käfer.

Berthold Augstein ist ein toller Zeitzeuge. Zwar ist er auf den Rollstuhl angewiesen und wird von manchem Zipperlein geplagt, die Welt um sich herum aber verfolgt er so aufmerksam wie seit 100 Jahren – und weiß darüber viel zu berichten. Das „Nachtcafé“ gehört zu seinen Lieblingssendungen im Fernsehen, und im Heim ist er ständig engagiert: Bewegungsangebote, der Gesellschaftsspielkreis oder der „Fröhliche Feierabend“ gehören mit dazu, bei letzterem wird schon mal ein Bierchen gezischt.

Oder es wird bei der wöchentlichen Skatrunde das Gedächtnis trainiert. „Ein tolles Angebot in St. Elisabeth“, betont der Jubilar, der auch Mitglied im Heimbeirat ist.

Seine Schwestern waren „Wandervögel“

Am Herzen liegen Augstein auch die Volkslieder. Mit diesen ist er über seine älteren Schwestern in Berührung gekommen, die in der Weimarer Republik „Wandervögel“ waren, Mitglieder der bündischen Jugend. So vergeht kaum ein Tag, an dem Augstein nicht auf der Mundharmonika ein paar Lieder anstimmt, beim Familienfest am Sonntag war gemeinsames Singen nicht wegzudenken.

Zum runden Geburtstag gratulierte auch Bürgermeister Philipp Hahn, der nicht nur einen Geschenkkorb der Stadt mitbrachte, sondern auch ein Glückwunschschreiben, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Hahn war beeindruckt von der Vitalität und Fitness Augsteins.

Und der Rathauschef konnte einige Anregungen mit ins Rathaus nehmen, was die Barrierefreiheit in der Unterstadt angeht. Wer mit dem Rollstuhl unterwegs ist, auch mit Hilfsperson, für den können Absätze von wenigen Zentimetern eben unüberwindbare Hindernisse darstellen. Hahn dankte für die Hinweise und versprach, sich um eine Verbesserung zu kümmern.

