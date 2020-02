Gleich drei Jubiläen feierte am Wochenende die Rangendinger „Rössle“-Wirtin Erika Heck: Seit 205 Jahren gibt es schon das Traditionsgasthaus in der Ortsmitte, sie selbst begeht ihr 25. Dienstjubiläum, und außerdem blickten zwei ihrer Mitarbeiterinnen auf eine 20-jährige Betriebszugehörigkeit zurück. Dass alle drei Ereignisse in die Fasnetszeit fielen, kam der Inhaberin wie gelegen. „Da sind die Leute richtig gut drauf“, meinte die 54-Jährige, die drei Bands von Freitag bis Sonntag in ihrem Gasthaus auftreten ließ.

Alle haben das „Rössle“ in ihr Herz geschlossen

An Gästen mangelte es nicht – ganz im Gegenteil. Die Besucherzahlen zeugen davon, dass nicht nur die Rangendinger das „Rössle“ in ihr Herz geschlossen haben.

Am Freitag beim Kappenabend sorgten mehrere Lumpenkapellen dafür, dass es in der Gastwirtschaft und im Nebensaal rund ging. Die Rangendinger Lumpenkapelle „Kapelle ohne Namen“ hatte das Zepter in der Hand. Aber als dann noch überraschend Lumpenkapellen aus Haigerloch-Stetten und Hechingen anrückten und das Rössle stürmten, war die Fasnetsparty perfekt. „So muss die Rangendinger Fasnet sein, so gehört es sich“, empfand Inhaberin Erika Heck.

Nach der Fasnetsparty gibt es Rock-Klassiker

Ganz anders der Samstagabend, an dem die Rock-Coverband „She‘s the Boss“ auf der Bühne das Sagen hatte. Die Albstädter Formation brachte Rock-Klassiker aus den vergangenen fünf Jahrzehnten, vorwiegend aus den 70er- und 80er-Jahren, zum Beispiel von Aerosmith, Janis Joplin und Gotthard zu Gehör. Für Frontsängerin und „Rockröhre“ Mary Wild alias Renate Maria Wild, die aus Rangendingen stammt, war es natürlich ein Heimspiel.

Wem die Lumpen- und Rockmusik nicht sein Ding war, der war dann am Sonntagnachmittag beim gemächlichen Tanztee mit einem Alleinunterhalter bestens aufgehoben.

Erika Heck ist in Gedanken bei ihrer kürzlich verstorbenen Mutter

Obwohl es im „Rössle“ laut und fröhlich zuging, war Erika Heck oft in Gedanken bei ihrer kürzlich verstorbenen Mutter Maria. Die „Rössle-Marie“ hatte vor 25 Jahren ihre Tochter, die von Beruf Hotelfachfrau ist, zur Chefin gekürt. Freude herrschte im Jahr 2016, als die beiden vom Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk einen Preis als „Vorbildliches Dorfgasthaus“ erhielten. Zwischenzeitlich befindet sich das „Rössle“ in fünfter Generation.

In der Küche wird nach wie vor mit viel Liebe gekocht. Mit Ferenc Geiger und Axel Schäfer hat die Inhaberin zwei hervorragende Köche. „Mir ist es wichtig, dass die Köche einen heimatlichen Bezug haben und möglichst aus Rangendingen kommen“, betont die Gastronomin. Beide Köche gehören seit zehn Jahren zur Belegschaft. Auf 20-jährige Betriebstreue blicken Uschi Gerlach, die als „Hausdame“ für die Fremdenzimmer zuständig ist, und Emine Metin als Küchengehilfin zurück.

Das könnte dich auch interessieren: