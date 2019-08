Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg fördert die Instandsetzung der Josefskapelle bei Rangendingen mit 20 000 Euro. Die Sanierungsarbeiten sind nun auch im Großen und Ganzen abgeschlossen.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat jetzt beschlossen, die Gemeinde Rangendingen als Eigentümerin für die Instandhaltungsarbeiten der Josefskapelle mit einem Betrag von 20 000 Euro zu unterstützen. Auch beim Objekt an sich gibt’s Fortschritte: Die großen Sanierungsarbeiten sind hier laut Rangendinger Gemeindeverwaltung nun beendet. Lediglich kleinere Restarbeiten werden demnach noch vollzogen.

Dach war undicht – Wasser lief ins Gebäude

Anfang 2019 war das gesamte Gebäude der Rangendinger Josefskapelle noch vom Einsturz bedroht. Durch das undichte Dach hatte sich bereits das Wasser den Weg ins Innere gesucht.

Inzwischen ist die Rangendinger Josefskapelle, an der Straße nach Hirrlingen gelegen, komplett instandgesetzt – ein wahres Kleinod, für das sich der Einsatz gelohnt hat.

Beliebter Anziehungspunkt für Gläubige – Holz stammt aus dem Jahr 1709

Die Kapelle steht außerhalb der Ortslage an exponierter Stelle in der leicht ansteigenden Landschaft zwischen Rangendingen und Hirrlingen, eingerahmt von zwei Naturdenkmalen: zwei großen, alten Linden. Der Überlieferung nach 1732 errichtet, ist die schlicht anmutende Kapelle seit jeher ungebrochener Anziehungspunkt für gläubige Bittsteller, wovon auch zahlreiche aktuelle Devotionalien zeugen.

Dendrochronologische Untersuchungen haben ergeben, dass das Holz für den bisherigen Dachstuhl im Winter 1709/10 gefällt worden ist. An eben diesem Dachstuhl waren in den vergangenen Jahren mehr und mehr Schäden aufgetreten, was eine Gesamtinstandsetzung am Ende notwendig machte.

Reparaturen am Dach, an der Raumschale und Außenfassade

Neben dem Tragwerk für das ziegelgedeckte Satteldach wurden auch die Raumschale und die Außenfassade erneuert. Die für die Barock-Epoche typischen Naturstein-Einfassungen der Fenster und des Eingangsportals mit Rundbogen kamen dabei neu zur Geltung. Auch innen wurde der bröckelnde Putz im Schiff und dem Chorraum erneuert, bevor die Ausstattung wieder ihren Platz fand, zu der auch ein doppelarmiges Pestkreuz gehört.

Denkmalstiftung: „Eindrucksvolles Zeugnis tief verwurzelter Volksfrömmigkeit“

„Gerade die schlichte, auf das Notwendigste beschränkte Baugestaltung macht die Rangendinger Kapelle zu einem eindrucksvollen Zeugnis tief verwurzelter Volksfrömmigkeit“, schreibt Landeskonservatorin Prof. Dr. Ulrike Plate in ihrer Charakterisierung dieses erhaltenswerten Denkmals. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg leistet gerne einen Beitrag dazu, heißt es in deren Pressemitteilung.

Nach ihrem Motto „Bürger retten Denkmale“ fördert die Denkmalstiftung Baden-Württemberg insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren. 37 Projekte hat die Stiftung bürgerlichen Rechts allein im Jahr 2018 unterstützt.

