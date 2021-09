Mit viel Lob und jeder Menge Präsente wurde Kunstradfahrer Jonas Beiter, der neue Junioren-Vize-Europameister vom Radfahrerverein Trillfingen, am Freitag in der Mehrzweckhalle bedacht. Etwa 70 Gäste nahmen am Empfang teil, den der Verein extra für Beiter auf die Beine gestellt hatte. Die Wände w...