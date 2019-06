Der Hechinger Bürgerhaushalt ist ein Erfolgsmodell. Für die nächste Auflage kann man ab sofort Vorschläge machen.

Auch 2019 gibt es einen Hechinger Bürgerhaushalt. Alle Einwohner der Zollernstadt haben die Möglichkeit, konkrete Projekte und Maßnahmen vorzuschlagen, die im Rahmen dieses Extraetats umgesetzt werden sollen. Für diese Form direkter Bürgerbeteiligung wurden im Haushaltsplan 2019 insgessamt 80 000 Euro bereit gestellt.

Am Bürgerhaushalt können alle teilnehmen, die in Hechingen wohnen. Mit Hilfe des auf der gegenüberliegenden Seite abgedruckten Formulars können Vorschläge eingereicht werden. Ein online ausfüllbares und abspeicherbares Formular findet sich auf www.hechingen.de (Startseite, aktuelle Meldungen).

Der Vorschlagszeitraum endet am 1. September. Danach wird die Verwaltung die Vorschläge fachlich bewerten und sich gemeinsam mit dem Gemeinderat mit den Vorschlägen befassen. Bei Vorschlägen, die einen Stadtteil betreffen, gehen diese zur Stellungnahme in den jeweiligen Ortschaftsrat. Der Gemeinderat wird abschließend darüber entscheiden, welche Vorschläge aus der Bürgerschaft umgesetzt werden sollen. Zu der entsprechenden Sitzung werden die Einreicher der Projektideen eingeladen.

Seit dem Jahr 2015, dem Beginn der Bürgerhaushalte, wurden bereits etliche Projekte realisiert: Ausweichstellplätze beim Seniorenheim Eitel Friedrich auf dem First wurden hergestellt, der Trimm-Dich-Pfad am Lindich neu gestaltet, die Fahrradboxen am Bahnhof installiert und die Schutzhütte am Martinsberg saniert. Der Fußweg zwischen Kaufland und Stetten wurde beleuchtet und im Sankt-Luzen-Weg wurden Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchgeführt. Aktuell wurde ein Konzept zur Sanierung des Eisweihers erarbeitet.