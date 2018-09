Höfendorf Jetzt kommt auch noch eigener Obstler dazu

Höfendorf / Von Ralf Dieringer

Die Tage werden kürzer, der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Folgerichtig klopft der Herbst an die Tür – mit all seinen Facetten. Herbstbeginn bedeutet auch Erntezeit. Für die Obstbauern in diesem Jahr eine besonders üppige Zeit. Und was macht man mit so viel Obst? Natürlich guten Most!

Vergangenen Samstag läutete der Obst- und Gartenbauverein Höfendorf mit seinem Most- und Weinfest die Mostsaison ein. Im Bürgerhaus gab Benny Baur den Alleinunterhalter und die zahlreichen Gäste konnten sowohl den klassischen Most als auch den roten Träublesmost, einen Federweißer und eine Mostbowle probieren. Bereits auf dem Weg zum Bürgerhaus duftete es nach Äpfeln und Schupfnudeln mit Sauerkraut.

Nicht nur der Rekordsommer war ausschlaggebend für die vollen Obstbäume, lässt Hans-Paul Möller, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Höfendorf wissen. „Die Bäume standen auch unter einem gewissen Fruchtdruck. Nachdem 2017 durch die kalten April-Nächte viele der Blüten und somit auch das Obst erfroren war, kann man von einem gezwungenen Alternanz sprechen.“

Wer es lieber mit den klassischen Weinen hielt, der konnte sich am Weinstand durch sämtliche Bio-Weine probieren. Vier Rotweine, zwei Roséweine und ein Weißwein – aus Italien, Spanien und diversen Regionen aus Deutschland – konnten gekostet werden. Für den Vorsitzenden war es wichtig zu betonen: „Es sind alles Bio-Weine. Bei der Herstellung setzt man auf robuste Rebsorten und geeignete Nützlinge, um Schädlinge abzuwehren und die Bodenqualität zu verbessern. Anders als im konventionellen Weinbau, sind Pestizide und Gentechnik tabu.“

Möller erläuterte außerdem, dass noch gar nicht alles Obst geerntet sei. Die Äpfel und Birnen auf den Streuobstwiesen am Turnplatz werden erst in den kommenden Tagen geerntet. Daraus wird dann zum ersten Mal Schnaps, also ein klassischer Obstler, gebrannt.