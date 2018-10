Stetten Jessica Petrolo ist jetzt Oberhexe

Stetten / Wilfried Selinka

Bei den Stettener Schaiblin-Hexen gab Daniel Schneider den Vorsitz ab. Erstmals führt eine Frau die Fasnetsgruppe.

Die Stettener Schaiblin-Hexen haben mit Jessica Petrolo erstmals eine Frau als Vorsitzende. Ihr zur Seite stehen – ebenfalls neu – Jonas Teller als Stellvertreter, Bianca Pfeffer als Schriftführerin und der bisherige Kassierer Marcus Stengel. Im Ausschus fungieren die bisherigen Hexenräte Patrick Schneider, Alexander Strobel, Florian Sowade, Maximilian Guth und neu Thorsten Seibold, Carina Probst sowie Lenard Pfeffer. Kassenprüfer sind Hans Stengel sowie Lukas Schneider.

Elf Räte an der Spitze

Nicht mehr im Ausschuss vertreten sind Philipp Flaitz, Kevin Baier, Sarah Frick, Monja Welte und Jens Neumann. Sie wurden jeweils mit einem Geschenk verabschiedet. Elf Hexenräte zeichnen nun für kommende Fasnet verantwortlich.

Der bisherige Hexenmeister Daniel Schneider hatte bereits im Herbst kundgetan, nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Er gehörte dem Vorstand seit der Gründung des Vereins vor 15 Jahren an. Souverän und zügig leitete er seine letzte Hauptversammlung im Sportheim. Dabei dankte er seinen Vorstandskollegen für ihre tatkräftige Mitarbeit, wobei er zugleich von neuen Mitgliedern mehr Motivation im Vereinsleben forderte.

Herausragend in der Fasnet 2018 war Anfang des Jahres die Unterstützung des Stettener Narrenvereins Salzschlecker bei dessen 50-jährigem Jubiläum. Die Schaiblin-Hexen halfen zwei Tage lang, die Fest- und Umzugsbesucher zu bewirten.

Schriftführer Maximilian Guth sprach in seinem Bericht von einer erfolgreichen Saison für die Hexen. Er erwähnte den Besuch von 14 auswärtigen Bällen und Umzügen sowie zwei Veranstaltungen im eigenen Dorf.

Kassierer Marcus Stengel meldete ein Plus in seiner Bilanz, unter anderem spülte der Verkauf des alten Hexenwagens Geld in die Kasse. Stephan Weckerle und Hans Stengel hatten die Kasse geprüft und eine saubere Buchführung vorgefunden, so dass der stellvertretende Ortsvorsteher Walter Stocker die Entlastung der Vorstandschaft herbei führen konnte. Er erinnerte daran, dass das Hexenspringen noch vor der Gründung einer Vereins-Fasnet lange Tradition in Stetten hatte.

Mit einem Geschenk und Lob wurden diejenigen Hexen bedacht, die in der vergangenen Saison alle Veranstaltungen mitgemacht hatten. Es waren: Maximilian Guth, Jonas Teller, Jessica Petrolo, Jochen Weckerle, Julian Higi, Dominik Wütz, Michael Sommerfeld, Steffi Henle, Tobias Seibold, Yannik Richert, Kevin Pfeffer und Nina Pfeffer.

Nachdem im vergangenen Jahr fünf Mitglieder aus dem Verein austraten, nahm man an diesem Abend neun neue Hexen auf. Insgesamt zählt der Verein 133 Mitglieder.

Lange Fasnet steht bevor

In der recht langen Fasnetssaion 2019 wollen die Schaiblin-Hexen an 20 auswärtigen Bällen und Umzügen teilnehmen. In Stetten selbst veranstalten sie am, Freitag, 22. Februar, einen Hexenball in der Glückauf-Halle. Tags darauf gibt es einen Showtanz des Narrenvereins Salzschlecker. Die Salzschlecker veranstalten außerdem am Auseligen Donnerstag ihren Hemadglonkerumzug. Daran und am Fasnachtssonntag der Salzschlecker werden sich die Hexen ebenfalls beteiligen.

Ein neuer Hexenwagen

Abschließend wurde darüber informiert, dass die Vorstandschaft beabsichtigt, demnächst einen neuen Hexenwagen bauen zu lassen, der den heute erforderlichen Sicherheitsvorschriften entspricht.

So geht die Hexengruppe wohl gerüstet der Fünften Jahreszeit entgegen.