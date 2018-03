Hechingen Jedes Geschäft hat ein märchenhaftes Motto

Hechingen / Hardy Kromer

Der Hechinger Einzelhandel rüstet sich für seinen ersten verkaufslangen Samstag. Rund 30 Geschäfte sind dabe

Beim Goldschmied Bidlingmaier wird demnächst ein aufblasbarer Frosch im Laden hängen. Warum? Weil das Geschäft neben dem Rathaus das Grimmsche Märchen vom „Froschkönig“ als Motto zugeordnet bekam. Beim Juwelier Zeeb in der Unterstadt dreht sich dagegen alles um „Die Goldene Gans“, im City-Park ist „Der Hase und der Igel“ das Motto, und bei City-Optik Schlay regiert „Frau Holle“ – und zwar egal ob es draußen schneit oder nicht.

Rund 30 Hechinger Einzelhandelsgeschäfte ließen sich vom Stadtmarketing-Verein ein Märchen als Motto zuordnen, unter dem sie sich bei der Premiere des „Märchenhaften Einkaufens“ am kommenden Samstag, 24. März, und in den Wochen danach der geneigten Kundschaft präsentieren sollen. Wie sie das dekorativ und kreativ lösen, bleibt den Inhabern überlassen. Das Publikum darf am Samstag aber schon mal darüber abstimmen, welches Geschäft sich am schönsten und am besten zu seinem Motto passend präsentiert.

Abgestimmt wird auf den Stempelkarten, die die Macher dieses ersten verkaufslangen Samstages (von 9 bis 20 Uhr) ausgeben. Sie sollen die Einkaufsbummler dazu motivieren, mindestens sechs teilnehmende Geschäfte aufzusuchen und Stempel zu sammeln. Wenigstens eines davon muss in der Unterstadt liegen. Wer sein Kärtchen voll hat, nimmt an der Verlosung des Stadtmarketing-Vereins teil. Am Samstagabend um 20.30 Uhr werden auf dem Marktplatz (zum Ende des Einkaufstages und zum Start in die Kneipen-Live-Rocknacht) eine viertägige Hamburg-Reise mit Besuch des Musicals „König der Löwen“, ein Flachbildschirm und drei 50-Euro-Einkaufsgutscheine verlost.

Wer es am Samstag nicht schafft, ein halbes Dutzend Stempel auf seine Karte zu bekommen, erhält übrigens eine zweite Chance: Bis zum 2. Mai hat man Zeit, acht Stempel zu sammeln und dann an einer weiteren Verlosung teilzunehmen. Die Gewinne dieser Runde werden am Freitagabend, 4. Mai, im Rahmen des ersten Tischlein-deck-dich-Marktes in diesem Jahr verteilt. Dann winken ein hochwertiges E-Bike als Hauptpreis, außerdem eine Familien-Jahreskarte fürs neue Hechinger Schwimmbad, ein Gutschein für den Europa-Park und drei weitere Einkaufsgutscheine.

Freilich soll nicht nur die Aussicht auf Gewinne die Leute am bevorstehenden langen Samstag in die Hechinger Läden locken, sondern auch die Vorfreude auf ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Stadtmarketing-Verein hat Sigrid Maute engagiert, die in fünf Geschäften im Stundentakt das jeweilige Motto-Märchen erzählt (siehe Kasten). Zur Unterhaltung beitragen sollen auch eine Kindereisenbahn, ein Karussell und eine Bungee-Anlage auf dem (für den Verkehr gesperrten) Marktplatz sowie der große Flohmarkt, der sich durch die ganze Herrenackerstraße bis zur Johannesbrücke und in die Hospitalstraße hinein zieht. Sowohl auf dem Marktplatz als auch in der Unterstadt sorgen Food-Trucks und Essenstände dafür, dass der ausgedehnte Einkaufsbummel in Hechingen auch zu einem kulinarischen Erlebnis wird.

Für die Stadtmarketing-Macher ist der erste verkaufslange Samstag, der in diesem Jahr den „Hechingen aktiv“-Sonntag im Mai ersetzt, ein Testlauf. Nachdem der Gemeinderat den ursprünglich geplanten verkaufsoffenen Palmsonntag nicht genehmigt hat, haben Koordinator Sigfried Wischke und seine Mitstreiter rasch reagiert und das ganze Programm um einen Tag vorgezogen. Aus dem anfänglichen Zähneknirschen hat sich eine „Jetzt erst recht“-Haltung entwickelt. Wischke ist stolz darauf, wie viele Einzelhändler so rasch umdisponiert haben und bei dieser Samstagspremiere mitziehen: „So gesehen hat der Gemeinderatsbeschluss auch sein Gutes.“

Aber ist der Samstag bei den Schwaben nicht dem Autowaschen und der Gartenarbeit vorbehalten? Wischke wischt das beiseite: „Ich glaube, dass wir einen großen Teil der Sonntagsbesucher auch am Samstag in die Stadt kriegen. Das Konzept ist jedenfalls richtig, und der Versuch ist gut.“ Nach diesem Experiment werde man gleich eine Bewertung abgeben. „Das nächste Mal kann das wieder ganz anders aussehen“, zeigt sich Wischke offen. Wichtig sei aber, dass etwas Neues probiert werde. Denn viele Einzelhändler hätten ihm signalisiert, dass sie von den jüngsten Verkaufssonntagen überhaupt nicht mehr profitiert hätten: „Die Stadt ist voll, aber die Geschäfte sind leer.“ Das, so hofft der Stadtmarketing-Koordinator, könnte sich an diesem Samstag ändern. Wirklich märchenhaft wird’s aber nur, wenn ganz viele Menschen in die Hechinger Geschäfte

strömen.