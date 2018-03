Schlatt Jeder zweite Musiker ist unter 18 Jahren

Schlatt / Eugen Pflumm

Willi Schuler bleibt noch zwei Jahre Vorsitzender des Musikvereins Schlatt.

Mit ihrer Hauptversammlung am Freitagabend im Proberaum im alten Schulhaus beschlossen die Schlatter Musiker ein sehr aktives Vereinsjahr. Bei den Neuwahlen erklärte sich 1.Vorsitzender Willi Schuler bereit, den Verein noch zwei Jahre zu führen. Dann soll aber der Umbruch kommen.

„Die Zeiten ändern sich halt“, stellte Willi Schuler beim Blick auf den äußerst kleinen Kreis von Mitgliedern fest, die zur Versammlung erschienen waren. In seinem Rückblick streifte er anschließend die Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres, darunter die Open-Air-Veranstaltung, die man wegen Regens in die Halle verlegen musste, und das „echt gute“ Jahreskonzert. Mit dabei waren die Schlatter Musiker beim Irma-West-Kinderfest, der Beurener „Kirche im Grünen“ und der Dorfhockete in Boll. Insgesamt sei es ein musikalisch und kameradschaftlich erfolgreiches Jahr gewesen, so Schuler. Ein Sonderlob gab es für Siegfried Schuler, der als Dirigent in die Bresche sprang.

Jugendleiter Malte Wessely freute sich über einen gelungenen und gut besuchten Jugendvorspielnachmittag. Auch bei den Jahreskonzerten in Schlatt und Jungingen habe sich der Nachwuchs von seiner besten Seite gezeigt. Im kameradschaftlichen Bereich stand ein Ausflug nach Sigmaringen mit Kanutour im Mittelpunkt. Wessely sieht die jungen Musiker auf einem guten Weg.

Dann präsentierte Willi Schuler die Statistik. Im Jahr 2017 bewältigte der 111 Mitglieder zählende Verein neun musikalische Auftritte und sieben Termine ohne Instrumente. Bei 42 Gesamtproben fehlte Josef Schuler nur zweimal, durchschnittlich nahmen 18 Musiker an den Übungsstunden teil. Des Weiteren gab es neun Vorstandssitzungen und acht Veranstaltungen im Jugendbereich. Insgesamt befinden sich 34 Jugendliche in musikalischer Ausbildung. Die Zahl aller aktiven Musiker beläuft sich auf 57, 27 davon sind jünger als 18 Jahre.

Protokollführer Jochen Schmid rief in einem detaillierten Bericht nochmals alle musikalischen, arbeitstechnischen und geselligen Begebenheiten in Erinnerung.

Kassier Joachim Weber teilte mit, dass die Aufwendungen für die Dirigenten, Notenbeschaffung sowie die Nachwuchsausbildung im vergangenen Jahr kräftig zu Buche schlugen, während sich die Einnahmen gegenüber 2016 halbiert hätten. Im Namen der Revisoren bescheinigte Julia Alber dem Kassier eine tadellose Kassenführung.

Für die verhinderte musikalische Leiterin Theresia Emmrich aus Schörzingen verlas Schriftführerin Yvonne Schuler den Dirigentenbericht. Diesem war zu entnehmen, dass die Dirigentin mit dem Jahreskonzert, bei dem die gebotenen Stücke durchweg hohen Ansprüchen gerecht wurden, sehr zufrieden ist. Für die Zukunft wünschte sie sich einen besseren Probenbesuch. Die Arbeit mit den Schlatter Musikern bereite ihr viel Freude.

Ortsvorsteher Jürgen Schuler führte eine einstimmige Entlastung herbei. Die anstehenden Teilneuwahlen brachten keine Veränderungen. Neben dem Vorsitzenden Willi Schuler wurde auch Joachim Weber als Kassier bestätigt. Beide erklärten jedoch, dass sie damit definitiv ihre letzte Amtszeit antreten. Außerdem wurden wiedergewählt: Protokollführer Jochen Schmid, 2. Jugendleiterin Julia Alber sowie die Beisitzer Ralf Schuler und Jürgen Haug. Geschenke gab es wie immer für die von auswärts kommenden Musiker. Sie legen zwischen fünf und 65 Kilometer zurück, um am Vereinsleben teilnehmen zu können.

Im Ausblick auf das Jahresprogramm 2018 erwähnte der 1. Vorsitzende Willi Schuler unter anderem das Open-Air-Konzert am 6. Mai, das Wertungsspiel der Jugendkapelle sowie die Mithilfe bei der Dorfhockete. Das Jahreskonzert findet am 25. November statt.