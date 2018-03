Hechingen Café international macht Begegnung möglich

Hechingen / Von Diana Maute

Gemeinsam am Tisch sitzen, reden, lachen, singen: Das Café international in Hechingen macht Begegnung möglich.

Festlich gedeckte Tafeln, bunter Frühlingsschmuck und eine einladende Atmosphäre: Das Café international, das vom Hechinger Arbeitskreis Asyl organisiert wird, öffnete am Sonntagnachmittag erstmals im Konstantinsaal des „Museums“ seine Pforten. Ein neuer Ort für eine Veranstaltung, die Menschen aller Altersgruppen und Kulturkreise zur Begegnung einlädt.

Dabei gab es am Sonntag noch eine Premiere zu feiern: Die Kooperation mit der Lichtstube, die erstmals mit dabei war und zukünftig für ein buntes Kulturprogramm sorgen wird. Diesmal sorgten Birgit Kruckenberg-Link und Günter Schwille mit Melodien aus aller Welt, fröhlichen Kinderliedern und Musik zum Mitmachen und -singen für strahlende Gesichter und eine wunderbare Stimmung. Für das leibliche Wohl gab es wie immer ein ­Kuchenbuffet gesorgt, denn viele der Gäste brachten süße Leckereien mit, um sie mit anderen zu teilen.

Hervorgegangen ist das Café international aus dem Frauencafé, das früher regelmäßig im Aviona-Gebäude stattfand. „Nach dem Abriss haben wir nach neuen Möglichkeiten gesucht, um weiterhin so etwas anbieten zu können“, erklärte Françoise Schenkel, die den Arbeitskreis Asyl gemeinsam mit Almut Petersen führt und die Gäste am Sonntag begrüßte. Schnell sei die Idee entstanden, ein „Café für alle“, also für Männer, Frauen und Kinder ins Leben zu rufen – die Geburtsstunde des Café international hatte geschlagen. Zunächst fand es im Juz statt, doch aufgrund des fehlenden Brandschutzes musste schon bald wieder ein neuer Veranstaltungsort gesucht werden. Fündig wurden die Organisatorinnen im „Museum.“

Der neue Ort wurde von den Besuchern sehr gut angenommen, was Françoise Schenkel, Christiane Gersdorf und die weiteren Mitglieder des Arbeitskreises erleichtert zur Kenntnis nahmen. „Es sind viele neue Gesichter, die heute hier zu sehen sind“, freuten sie sich über eine bunt gemischte Schar von Gästen, darunter Familien mit Kindern, junge Flüchtlinge und Migranten, aber auch Hechinger, die sich darauf freuten, neue Kontakte zu knüpfen. Denn das Café, das mehrmals im Jahr in unregelmäßigen Abständen an Sonntagnachmittagen stattfindet, ist für alle Interessierten offen. „Die Menschen sollen hier Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen“, betonte Francoise Schenkel. Im Idealfall entstehen freundschaftliche Verbindungen, die den Alltag aller Beteiligten bereichern.

Besonders schön ist das Beispiel einer älteren Dame, die das Café international gemeinsam mit ihren neuen Nachbarn, einer Flüchtlingsfamilie, besuchte. Was für die Eltern und ihre kleinen Kinder bei ihren ersten Schritten in einer fremden neuen Umgebung eine große Hilfe ist, stellt für die Einheimische eine Bereicherung im Alltag dar. So einfach und erfüllend kann Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft sein.

Dass das Café gut angenommen wird, freut auch Hechingens neue Integrationsbeauftragte Hanna Johner, die erstmals bei der Veranstaltung zu Gast war. „Ich bin ganz überrascht, wie viele Leute hier sind. Das ist für mich eine tolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen“, unterstrich sie. „Hier ist das Ziel erreicht, dass nicht nur die Ehrenamtlichen und Flüchtlinge zusammenkommen, sondern auch Leute von außen.“