Hechingen Jeder Blutspender ist ein Held

Hechingen / Dietmar Wieder

Die Stadt Hechingen ehrte mehrfache Spender im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Held zu sein, ist gar nicht so schwer. Es braucht keine herausragenden Fähigkeiten, um mit einer kleinen Tat etwas Großes zu leisten, sondern eine Stunde Zeit und einen kleinen Pikser. Denn mit einer Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden.

Hechingens Erste Beigeordnete Dorothee Müllges ehrte mehrfache Blutspender und betonte in ihrer Ansprache die Wichtigkeit der Blutspenden. „Wer Blut spendet, hat Leben gerettet“, sei es einem Kind oder einem anderen Menschen in Not, der wegen Krankheit oder Unfall darauf angewiesen ist. Sein Blut anderen zu spenden, sei ein Zeichen der Menschlichkeit, der Nähe und der Solidarität. Daher gebühre den Spendern höchste Anerkennung.

Pro Tag werden bundesweit rund 15 000 Blutspenden benötigt. Die Zahl der Spender ist derzeit allerdings rückläufig.

►Zehn Mal beim Blutspenden waren: Simon Boberg, Petra Bohlmann, Doris Dehner, Thomas Eckenweiler, Petra Löffler, Stefan Mayer und Ilona Woithe.

►25 Mal: Kerstin Bulach, Timo Gulde, Bettina Link und Herbert Niklaus.

►50 Mal: Bernd Klotz, Otmar Kohler, Robert Moritz und Renate Schuler.

►75 Mal: Rolf Buckenmaier.

►100 Mal: Rainer Müller.

►125 Mal: Joachim Stegmeier.

Alle Geehrten erhielten die entsprechenden Ehrennadeln samt Urkunden sowie einen Regenschirm der Stadt Hechingen.