Nach sieben Jahren gibt Horst Bendix sein Amt als Chef ab; Hannes Reis und Ulrich Schöll übernehmen.

In der Hauptversammlung am Mittwoch im Hotel Briel­hof ging für die Jakobspilger eine siebenjährige glanzvolle Ära zu Ende, in der Vorsitzende Horst Bendix die Hohenzollerische Jakobusgesellschaft (HJG) mit viel Herzblut weiterentwickelt hat.

Seine letzte Ansprache als Vorsitzender begann er mit meditativen Gedanken. „Wahrhaftig leben“ – das bedeute, der Mensch zu sein, der sich annehmen kann, wie er ist. Mit all seinen Stärken und Schwächen. Der Mensch, der „das Heute dankbar als Chance zum Neuanfang erlebt.“ Ein neuer Anfang ist aber auch ein Zeitpunkt, um das Vergangene zu reflektieren.

Im 13. Jahr ihres Bestehens stehe die Pilgergesellschaft „auf gutem Fundament“, freute sich Bendix. Das hätten auch die „einzelnen großartigen Veranstaltung“ bewiesen. „Zum überaus großen Erfolg, den unsere Gesellschaft auch im vergangenen Jahr ernten konnte, haben viele beigetragen“, bedankte er sich. Sein Stellvertreter Hannes Reis erinnerte an dessen „Meilensteine“. Neben drei Pilgersteinen auf dem Hohenzollerischen Jakobsweg bleiben „abenteuerliche, unvergessene Winterwanderungen“ und geführte Pilgerwanderungen im Gedächtnis. Zusätzlich zur Kooperation mit Schulen wurden Gedenkstättenbesuche, Pilgerlesungen und die Silvesterkonzerte ins Leben gerufen, um die sich Horst Bendix besonders verdient gemacht hat. Ein weiteres schönes Symbol seines Wirkens ist, wie Reis betonte, die Jakobuspilger­skulptur vor der Junginger Silvesterkirche. „Deine, unsere gemeinsamen Jahre waren reich an Projekten“, würdigte Hannes Reis seinen Kollegen als „Vorpilger und spirituellen Vordenker“. Der Jakobusgesellschaft bleibt Horst Bendix als Mitglied erhalten.

Den Kassenbericht legte Rechnungsführerin Karin Flamm vor, der die Prüfer Werner Bendix und Klaus Riester eine tadellose, transparente Kassenführung bescheinigten. Werner Bendix führte auch die Entlastung des Gesamtvorstands herbei.

Als neue, gleichberechtigte Vorsitzende werden künftig Hannes Reis und Ulrich Schöll die HJG führen. Schöll ist auch weiterhin als Pilgerbeauftragter tätig. Das bislang vakante Schriftführer-Amt bekleidet nun Karl-Heinz Fecker aus Jungingen. Neue Beisitzer sind für Hans Kneißler, der nicht mehr kandidierte, Anne Wagner aus Rangendingen und Monika Frick aus Hechingen. Gemeinsam mit Werner Bendix wird zukünftig Leopold Schwenk die Kasse prüfen. Am 28. September steht das Sternpilgern zum Jakobushaus in Balingen und an Silvester das 5. Silvesterkonzert in Jungingen auf dem Programm. Weitere Ideen für Veranstaltungen und Aktivitäten 2019/20 werden, wie Ulrich Schöll erklärte, derzeit noch ausgelotet und rechtzeitig bekannt gegeben.