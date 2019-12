Gut gefüllt – fast bis auf den letzten Platz – war am Sonntagabend die Festhalle beim Jahreskonzert des Musikvereins Rangendingen. Einige namhafte Gäste aus der Rangendinger Kommunalpolitik und Gesellschaft befanden sich auch im Publikum. Luisa Grupp als Ansagerin für das Jugendorchester und Wilfried Wild für das Große Blasorchester führten die rund 500 Zuhörer gekonnt durch das abwechslungsreiche Programm.

Die Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf unter der Leitung des Dirigenten Arno Herrmann gab zunächst die „Hawkeye Overture“ von Robert Sheldon schwungvoll zum Besten. In die Geschichte aus Tausendundeiner Nacht entführte der Nachwuchs mit drei „Highlights From Aladdin“, arrangiert durch Michael Sweeney, die die Titel „Arabian Nights“, „Friend Like Me“ sowie „A Whole New World“ trugen.

Wertungsspielstück „Olympic Dream“ in Originalbesetzung

In der Originalbesetzung wurde das jüngste Wertungsspielstück „Olympic Dream“ (Klaus Ludwig Schulte) mit „Opening Ceremony“, „Hym For The Winner“ und „After Party“ aufgeführt, weshalb drei Musiker, die jetzt dem Großen Blasorchester angehören, die Bühne betraten. Mit diesem Werk hatten die jungen Musiker 94 Punkte in Geislingen beim Jugendwertungsspiel geholt und damit ein wirklich hervorragendes Ergebnis erzielt. Nach dem großen Applaus gab es nochmals Verstärkung: Zu der Jugendkapelle II gesellte sich die Jugendkapelle I, ehemaliges Liederorchester. Gemeinsam gaben sie die Zugabe „Mary’s boy child“.

Zwei Werke, die auch beim Wertungsspiel 2020 gespielt werden

Der Auftakt für das Große Blasorchester unter der Leitung von Herrmann war „Alpina Fanfare“ von Franco Cesarini. Ebenfalls majestätisch erklang „La Quintessenza“ von Johan de Meij, wobei viele Blechbläser zum Einsatz kamen. In einen Traum von der Insel der Götter begleiteten die Musiker ihr Publikum bei „Jalan-Jalan“ von Shin’ya Takahashi. Der Komponist hatte sich für dieses Stück durch die Insel Bali und deren Musik inspirieren lassen. Das Orchester zeigte sich bei dem ziemlich zügigen Lied sehr vielseitig. Selbstbewusst und unaufgeregt dirigierte Herrmann auch die temperamentvollen und melancholischen Passagen. Mit beiden, präzise vorgetragenen Werken treten die Rangendinger 2020 in der Höchststufe der Wertungsspiele an.

Zugang zur griechischen Mythologie

Nach der Pause und Ehrungen durch den zweiten Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb, Joachim Dietrich, ging es mit „Flashing Winds“ von Jan van der Roost, einem gebürtigen belgischen Komponisten, weiter. Im Anschluss gaben die Rangendinger „Cassiopeia“ von Carlos Marques zum Besten. Das exotische und extravagante Stück, in dem das Fagott tragend zur Geltung kam, übermittelte neben dem Zugang zur griechischen Antike eine wahrhaft weihnachtliche Stimmung. Möglich, dass dieser akustische Eindruck durch die beleuchteten Tannen neben den Musikern und die roten Weihnachtssterne vor der Bühne verstärkt wurde.

Nach „Cassiopeia“ blieb das Orchester der griechischen Mythologie beim nächsten Werk treu. Die Musiker präsentierten die Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach, die auch als Parodie auf die damalige Pariser Gesellschaft zu verstehen ist. Mit dem berühmten Cancan dieser Operettenmusik drückte sich eine typische französisches Leichtigkeit aus.

Zwei Zugaben zum Schluss

„There Is No Business Like Showbusiness“ von Irving Berlin bildete das geplante Schlusslicht des vielschichtigen Konzertprogramms. Die Gäste erlebten bei dem temperamentvollen, einmaligen Stück das Gefühl von Hollywood pur. Und als Zugaben gab es für das begeisterte applaudierende Publikum die famosen Klassiker, den „Radetzky Marsch“ und „White Christmas“.

Das könnte dich auch interessieren: