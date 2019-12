Als Schirmherr der neuen Jahresausstellung betonte Bürgermeister Johann Widmaier am Sonntag bei der Vernissage, dass Kunst, Musik und Gesang einen hohen Stellenwert in Rangendingen einnimmt. Widmaier sprach von „wunderbaren Werken“, die die Mitglieder des Rangendinger Künstlerstammtischs geschaffen haben. Bei der Ausstellung im Rangendinger Gemeindehaus dürfe der Betrachter eine Schönheit, Kreativität und besondere Kunstfertigkeit erfahren, so der Schultes. Auf die Ausstellung treffe auch das deutsche Sprichwort zu: „Man muss das Glück unterwegs suchen, nicht am Ziel, da ist die Reise zu Ende“.

Neun Künstler stellen aus – 90 Gäste sind da

Wolfgang Bastian, Vorsitzender der „Burladinger Maler“, würdigte bei der Eröffnung vor rund 60 Gästen zunächst die jahrelange, enge Freundschaft mit dem Rangendinger Künstlerstammtisch. Jeder der insgesamt neun Aussteller habe das Thema „Unterwegs“ individuell interpretiert. „Es ist wunderbar zu sehen, wie sich hier alle Stilrichtungen und Facetten zusammenfinden“, stellte Bastian erfreut fest, der die Aussteller und deren Werke einzeln vorstellte. Mit Klaviermusik umrahmte Albrecht Kurzenberger aus Boll die Veranstaltung.

Impressionen aus dem alten Rangendingen

Der Rangendinger Josef Haug stellte verschiedene Dorfansichten aus. „Unterwegs im alten Rangendingen“, lautet sein Motto. Detailverliebt malte Haug unter anderem die Starzel- und Rösslebrücke, den Pfarrhof mit dem damals noch offenen Dorfbach, eine Dorfansicht um das Jahr 1950 herum und das Kirchgässle – alles in Aquarell, teils auch in Öl. „Als Grundlage verwendete ich alte Fotos aus dem Ort“, so Haug. Die 20-jährige Sofia Dieringer, die jüngste Ausstellerin, beschäftigte sich in den vergangenen Monaten mit dem Reich der Tiere. In Szene gesetzt hat sie beispielsweise einen graziösen eitlen Paradiesvogel, kleine Opossums und einen Fuchs.

Wie man unterwegs sein sollte

„Man kann auch unterwegs sein in der Gedankenwelt oder auf idiologischen Irrwegen“, kommentierte Bastian die mit Bleistift gezeichneten großformatigen Kunstwerke von Wolfgang Müller. Das Zeichnen und die Biologie seien Müllers vordergründige Leidenschaften. Ins Auge sticht ein blitzendes menschliches Gehirn, das von Denkstrukturen umgeben ist.

Hildi Frenzel aus Höfendorf holte sich Inspiration aus der Natur und ihrem Garten. Bilder von mit Äpfeln gefüllten Papiertüten und Einkaufstaschen, Wirsing und Quitten hängen in ihrer Ausstellungsnische. Dazu gibt’s noch Bleistiftzeichnungen von Kastanien und einer Silberdistel.

Pius Pfeffer bringt in seinen Werken zum Ausdruck, wie man unterwegs sein sollte. Seine abstrakten und farbenfrohen Bilder vermitteln positive Gefühle wie Lebensfreude, Leichtigkeit und Fantasie. Im Fokus seines künstlerischen Schaffens stand das Experimentieren mit Materialien. Dabei trafen Pinsel, Schwämme und Spachtel auf Mischtechniken in Öl, feinem Acryl, Pigmenten, Sand, Steinmehl, Baugewebe und Bitumen. „Ich habe da alles ineinanderfließen lassen. So was habe ich noch nie ausprobiert“, berichtete Pfeffer. Er malte unter anderem eine bunte Wetterkarte, ein farbbetontes Frühlingsbild. Es beeindrucken aber auch die Motive „Unterwegs im Regen“ und „Oktoberlicht“.

Retro-Damen stechen ins Auge

Ins Schmunzeln gerät der Besucher beim Betrachten der koketten Frauenbilder in sarkastisch geprägten Alltagssituationen von der Hirrlingerin Marianne Noll. Farbenfrohe Retro-Damen im Stil der 60er-Jahre mit Wespentaille, stylischen Hüten und High-Heels-Schuhen, die gerade bei einer Einkaufstour in New Yorks sind, stechen ins Auge. „Wir brauchen nicht alles aus Amerika, wir finden die Sachen auch hier in Rangendingen“, erläuterte die Künstlerin und verwies auf die Schriftzüge ortsansässiger Firmen wie Trigema, die sie auf die Einkaufstaschen skizziert hat.

Greta Thunberg und junger Soldat als Motiv

Magdalene Kohl-Strobel befasste sich mit Mischtechniken und Wachsmalereien. Darin taucht die Umweltaktivistin Greta Thunberg auf. Die Bilder von Waltraud Edele aus Boll beschäftigte sich mit der Flucht. Sogar einen Brief eines jungen Soldaten an seine Mutter zum Muttertag während des Zweiten Weltkrieges hat sie abgemalt. Das Tragische: Der junge Mann aus der eigenen Familie fiel im Krieg.

„Ich war mit dem Pinsel unterwegs“, sagt Roland Beiter, der sich mit dem fernen Osten beschäftigte. Denn seine Tusche- und Wachsbilder zu sehen sind asiatisch angehaucht. Nach dem Bemalen des Japanpapiers mit schnellem Pinselstrich hat er die Blätter gewachst, was den Bildern zusätzlich Transparenz und den Farben eine höhere Leuchtkraft gibt.

