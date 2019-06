Das Hechinger Irma-West-Kinder- und Heimatfest findet in diesem Jahr zum 75. Mal statt. Ehrensache, dass die Festmacher zum Jubiläum ein paar besondere Schmankerl in petto haben.

Dieses Datum haben alle traditionsbewussten Hechinger in ihrem Kalender rot markiert: Vom 12. bis zum 15. Juli ist Irma-West-Kinder- und Heimatfest. Diesmal wird das Hechinger Fest schlechthin zum 75. Mal gefeiert, zum 21. Mal unter der Regie der Irma-West-Gemeinschaft, die das Ereignis seit 1999 im Auftrag der Stadt ausrichtet.

Drei Wochen und zwei Tage bevor der Jugendfanfarenzug zum Antrommeln durch die Stadt zieht, meldet der oberste Festmacher Franz Ermantraut: „Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es kann losgehen, und wir freuen uns alle darauf.“ Nicht zuletzt deshalb, weil das Jubiläumsfest ein paar Besonderheiten mit sich bringt. Das geht schon beim Fest­auftakt am Abend des Freitag, 12. Juli, los: Nach dem Fassanstich spielen „James Torto & Friends“ live und open air auf dem Festplatz im Weiher. Da kann gleich ganz flott in das Festwochenende hineingeschwoft werden.

Die zweite große Besonderheit betrifft das Finale am späten Montagabend: Erstmals wird die Hechinger Firma Pulverfischer ihr großes Brillant-Feuerwerk mit Musik unterlegen. „Das soll etwas ganz Spezielles werden“, verspricht Franz Ermantraut. Die gut 5000 Zuschauer, die das Pyro-Spektakel Jahr für Jahr miterleben, sollen diesmal nicht nur eine Augenweide, sondern auch einen Ohrenschmaus serviert bekommen.

Auf die Ohren gibt’s auch von zwei Trommlergruppen aus der Rutenfest-Stadt Ravensburg, die am Sonntagnachmittag zwei der 46 Gruppen beim Festumzug stellen, der wieder unter dem Motto „historisch, bunt und fröhlich“ stehen wird. Franz Ermantraut und sein für den Umzug zuständiger Vorstandskollege Klaus-Peter Walter vermelden mit berechtigtem Stolz und großer Freude, dass im Jubiläumsjahr wieder sämtliche Stadtteile und alle Schulen mit farbenprächtigen Abordnungen vertreten sein werden.

Ein besonderer Hingucker verspricht die Gruppe mit der Nummer 45 zu werden: Die Bollemer Feuerwehr zieht ihren historischen Spritzenwagen aus dem Jahr 1845 durch den Zug. Und wer genau hinschaut, wird auch bei der Gruppe mit der Nummer 11, der Hohenzollerischen Hochzeit, Neuigkeiten entdecken: Für drei Fürstenpaare hat die Irma­-West-Gemeinschaft in diesem Jahr neue Kostüme in Auftrag gegeben. Angefertigt werden sie in „Annes Gewandstube“ in Sigmaringen. Zumindest eines der Paare wird die neue Ausstattung bereits zur Schau stellen können.

Ein paar kleine Neuigkeiten bietet auch der Samstagabend, der – klarer Fall – im Zeichen der Festhandlung vor dem Rathaus steht. Am Ende des Theaterspiels um den Auswanderer Fred West und seine Tochter Irma werden diesmal erstmals die „HechSinger“, der junge Chor des Sängerbundes, das Hohenzollernlied anstimmen, das die Festgemeinde dann gemeinsam singt.

Und wer den Marktplatz betritt, wird gewissermaßen am Eingang zur Festmeile zwei eigene Fahnen der Irma-West-Gemeinschaft mit dem symbolträchtigen Herold sehen. Diese hat der Verein eigens fürs Jubiläumsfest angeschafft. Zwei weitere Fahnen werden im Eingangsbereich zum Festgelände im Weiher aufgehängt.

Direkt im Weiherstadion (und nicht mehr auf dem Schwimmbad-Parkplatz) findet diesmal der Kindernachmittag statt, der sich am Festsonntag an den Umzug anschließt. Wieder mit von der Partie sind die „Albkamele“ und andere Tiere. Nebenan auf dem Festplatz wird die Schausteller-Firma Uebel & Sachs wieder ihre neuesten Fahrgeschäfte aufbauen – und wenn am Montagvormittag Kinder mit körperlichem, geistigem oder sozialem Handicap zu Gratisfahrten eingeladen sind, dann weiß Franz Ermantraut, wofür er und seine Mitstreiter die ganze Arbeit auf sich nehmen: um alle, aber ausnahmslos alle Hechinger Kinder für eine paar Stunden glücklich zu machen. Das Essen für die Kinder spendiert ein neuer Sponsor: die Firma EJL Immobilien.

Apropos essen (und trinken): Größtmögliche Kontinuität herrscht auf dem Festplatz: Wie im vergangenen Jahr kümmern sich sieben Vereine und Einrichtungen in ihren Kiosken um das leibliche Wohl der Festbesucher: die Zoller-Hexen, der Turnverein, die Stadtkapelle, der Musikverein Sickingen, der Akkordeonclub, die Bürgergarde und das Hohenzollern-Bildungszentrum.