Ausgerechnet jetzt – gerade während der Coronavirus-Krise, wenn soziale Kontakte ohnehin vermieden werden und man daheim bleibt – mussten nun die Hechinger in rund 500 Haushalten auf ihr Telefon und Internet verzichten. Ein Baggerfahrer hatte am Mittwochvormittag auf der Baustelle in der Heiligkreuzstraße 25 in Hechingen unglücklicherweise einen Meter zu weit gegraben und die Leitungen beschädigt.

Viele Menschen erkundigen sich

Laufend kamen die Hausbewohner heraus und fragten die Monteure der Baufirma sowie der Telekom, wie der aktuelle Stand der Reparatur wäre. Mittlerweile wurde das Glasfaserkabel bereits geliefert und neu eingebaut. Das Internet läuft also wieder. Aber mit der Telefonie hapert es noch, zwei Kabel sind beschädigt. Und gerade zu Corona-Zeiten trifft das auch Senioren, somit von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. „Ich denke, dass die älteren Herrschaften sich gar nicht getraut haben, herauszukommen“, betont Franz Schattenkirchner.

Monteure arbeiten in Corona-Krise Hand in Hand

Auf Hochtouren wird am Freitagmorgen an den zwei beschädigten Telefonkabeln, einem 400- und einem 500-paarigen, gearbeitet. Doch das ist heikel: Nur ein falsch montiertes Detail, und das Telefonieren funktioniert dann doch nicht. „Das sind 1000 Drähte, die wieder zusammen gemacht werden. Da darf nichts schief gehen“, sagt Franz Schattenkirchner, Inhaber der gleichnamigen Tiefbaufirma.

Noch heute sollen die Arbeiten an der Funkstille beendet sein. „Trotz Corona-Krise müssen wir hier Hand in Hand zusammenarbeiten“, hebt Franz Schattenkirchner hervor. Die mehr als 14 Monteure arbeiten ohne Mundschutz, aber in der freien Natur. Nur für die Arbeit mit der Gasflamme werden Arbeitshandschuhe eingesetzt.