Verführerisch exotische Essensdüfte durchzogen am Mittwochabend die Lehrküche der Hechinger Alice-Salomon-Schule, die zur Arena des internationalen Kochwettbewerbs im Rahmen der Interkulturellen Woche auserkoren worden war.

Hektisch trafen die vier international besetzten Teams aus Deutschland, dem Sudan, aus Sri Lanka, Vietnam und der Türkei letzte Vorbereitungen.

Auf das Signal des Moderators Sigfried Wischke („An die Töpfe!“) stürzten sich die vier Kochlöffelschwinger-Besatzungen von „Harmonie der Sprache kocht“, der „Jaffna-Gruppe“, der Landfrauen und der Gruppe „Aus aller Welt“ mit Feuereifer in die Arbeit: Sie schnippelten, brutzelten, würzten und dekorierten um die Wette.

Die Aufgabe lautete: aus Karotten, Milchprodukten, Nudelteig, Reis, Äpfeln und Linsen ein Menü aus Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise zu zaubern, das anschließend von der kritischen Jury nach Kreativität, Aussehen („das Auge isst mit“) und – wenig überraschend – Geschmack beurteilt wurde. Zusammen setzte sich die Jury aus Baubürgermeister Udo Hollauer aus Albstadt, Oberbürgermeister Helmut Reitemann aus Balingen, Thomas Schmidhuber, Chefkoch des CC-Männer Kochclubs, Dorothee Müllges, Erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, und Leonie Schneider-Loye, Studiendirektorin am Beruflichen Schulzentrum Hechingen.

Natürlich wollten die emsigen Kandidaten mit ihren lecker duftenden und vielversprechend aussehenden Speisekreationen aus aller Welt innerhalb eines Menüs die Testesser und das Publikum von ihren superben Kochkenntnissen überzeugen und für sich gewinnen. Versiert, mit Verve und einer Vielzahl exotischer Gewürze bereitete Joten Yenakumar (in seiner Heimat einst Koch und Restaurantbesitzer) und sein Team aus Sri Lanka (die „Jaffna-Gruppe“) Karottensuppe, Chicken Biryani und Sri Lanka Rolls zu.

Mit verschiedenen Aufstrichen als Vorspeise, Linseneintopf mit Kürbis und dem „Sultan im Yufka-Gewand“, kombiniert mit orientalischem Reis mit Rosinen und Nüssen und schließlich mit einem Fruchtsalat mit Chili stellten sich Mustafa, Anette und Jevilay („aus aller Welt“) den Preisrichtern.

Türkisch-asiatisch mit orientalischem Linsensalat, geheimnisvollem Banh Tom Chien und köstlichen süßen Ravioli war die Speisenfolge von Bilan, Silke, Sabine und Quyen Ly („Harmonie der Sprache“).

Und mit enormer Sorgfalt und Routine hatten die versierten schwäbischen Landfrauen (Annette, Marlies, Inge und Caroline) ein Menü ganz nach der Manier „total regional“ zusammengestellt. Farbenfroh war das Rote-Beete-Carpaccio, ganz von Muttern die Rinderrouladen mit Dinkelbandnudeln und ein Hochgenuss der knackige Karotten-Apfelsalat. Der köstliche Nachtisch mit Zwetschgenkompott auf Reisberg verführte so manches Leckermäulchen zum Nachschlag.

Höhepunkt des Abends war die Speisenprämierung. Nun war – unter Mithilfe von Rektor Dr. Roland Plehn und Sigfried Wischke – die Jury gefragt, ein Urteil zu fällen und den Sieger des Wettbewerbs zu bestimmen. Nach eingehendem und sachverständigem Verkosten der Gerichte entschieden sich die Preisrichter, begleitet von großem Beifall des Publikums, für das Kochteam „aus aller Welt“ (467 Punkte), dicht gefolgt von den „Landfrauen“ (452 Punkte) und der „Jaffna-Gruppe“ (443 Punkte). Zum vierten Sieger (430 Punkte) kürten die gestrengen Geschmacksadvokaten das Menü von „Harmonie der Sprache kocht“.

Alle Gruppen wurden mit herzlichem Applaus, einer Siegertrophäe und einem üppig gefüllten Geschenkkorb bedacht.

Ein weiterer Glanzpunkt des Abends war der gemeinsame Festschmaus der bestens gestimmten Gäste, bei dem nicht nur das Essen im Mittelpunkt stand, sondern auch die Unterhaltung mit allen Teilnehmern; denn eng verwoben mit dem Tafeln selbst war die interkulturelle Geselligkeit: eine einvernehmliche Mahlzeit als verbindendes Ereignis, an dem möglichst viele teilnehmen sollten. Leider ließ die Resonanz seitens der deutschen Gäste zu wünschen übrig.

Das Finale bei der Interkulturellen Woche

Zu Ende geht die Interkulturelle Woche am morgigen Samstag mit einer Disco für alle, ab 20 Uhr im Hechinger Jugendzentrum. Am selben Ort gibt es am heutigen Freitagabend um 20 Uhr ein interreligiöses Friedensgebet für Frieden in der Welt und ein friedliches Zusammenleben in Hechingen. Die für heute angekündigte VHS-Veranstaltung „Weltreise durchs Wohnzimmer“ fällt dagegen aus.