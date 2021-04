Bisingen wächst: Allein in den letzten fünf Jahren wurden im Industriegebiet Nord (A, die Erweiterung nach Osten ist bereits eingezeichnet) über acht Hektar Gewerbefläche verkauft. Möglich wäre noch eine Ausdehnung nach Norden (C), die steht so aber nicht im Flächennutzungsplan. Die zukünftige interkommunale Gewerbefläche ist mit B gekennzeichnet. © Foto: Gemeinde Bisingen