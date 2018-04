Hechingen Instagram: Stettener teilt seine Gedanken

Next

Instagramer Heiko Klotz macht ein Foto von der Villa Eugenia in Hechingen. © Foto: Natascha Kübler

Hechingen / Natascha Kübler

Der Stettener Heiko Klotz hat auf Instagram mehr als 3000 Follower.

Heiko Klotz steht vor der Villa Eugenia, das Smartphone gezückt. Er überlegt kurz, probiert erst Hoch-, dann Querformat. Die Entscheidung fällt auf Querformat, denn die Villa Eugenia in Hechingen lässt sich nur so komplett auf seinem Bild einfangen. Heiko Klotz ist Instagramer: Er hat mehr als 3200 sogenannte Follower (Abonnenten) in dem sozialen Netzwerk.

Instagram funktioniert ähnlich wie Facebook, allerdings geht es in der Applikation nur um Bilder und Videos. Auf die Frage, wie er seiner Großmutter Instgram erklären würde, sagt Heiko Klotz wie aus der Pistole geschossen: „ein Bilderbuch mit Sprüchen“. Dieses Bilderbuch wird digital im Internet mit anderen geteilt, entweder nur mit ausgewählten Personen oder aber mit der gesamten Instagram-Gemeinschaft. Es können Kommentare zu Bildern oder Reaktionen (etwa ein Herz als „Gefällt mir“) abgegeben werden. Neben Privatpersonen gehören Berühmtheiten und Firmen zu der Community. 800 Millionen Nutzer sind es weltweit, 15 Millionen allein in Deutschland. Um die Dimensionen zu zeigen: Sänger Justin Bieber hat auf Instagram mehr als 90 Millionen Follower, Sporthersteller Nike mehr als 70 Millionen.

Kleinere Brötchen werden da in Hechingen gebacken. Hier ist die Reichweite von Heiko Klotz’ Account bereits bemerkenswert. Der Stettener ist der Community vor zwei Jahren eingetreten, seitdem gehen die Abonnentenzahlen kontinuierlich nach oben. Seine Abonnenten sind aus aller Herren Länder, natürlich sind aber auch welche aus der Umgebung darunter. Meistens lädt der 36-Jährige ein Bild pro Tag in der App hoch, oft handelt es sich um ein Landschaftsbild, geschossen in der Umgebung.

Er selbst ist selten auf den Bildern zu sehen, Klotz stellt nicht seine Person in den Vordergrund, sondern seine Botschaften: So finden sich unter seinen Bildern immer Sprüche. Passend zu seinem Instgram-Nutzername „heiko feel free“ geht es dabei immer um eine positive Lebenseinstellung, um Gedanken über das Leben.

Für seine Beiträge geht er häufig spazieren, ist bei Sonnenauf- und bei Sonnenuntergängen unterwegs. Dabei tanke er Kraft und Inspiration, erklärt der Industriemechaniker. Und dies teile er dann eben mit seinen Followern.

Die Bilder werden nach dem Schießen bearbeitet, dann geht es um den Spruch und die Hashtags (Begriffe, unter denen das Bild bei Instagram gefunden werden kann). Klotz greift hier sogar auf eine Hilfsmittel-App zurück, die einem Hashtags vorschlägt.

Positive Rückmeldungen

„Mir macht das einfach Spaß“, sagt Klotz über seine Instagram-Leidenschaft. Er freue sich, wenn er positive Kommentare zu den Bilder bekomme. Wenn er merke, dass er andere mit seinen Gedanken erreichen könne. Wenn ein Tag mal nicht so gut sei, bauten ihn die Rückmeldungen auf, gäben ihm eine Art Schub.

Und die Fotos von anderen? Die verfolgt Klotz natürlich auch. Zudem chattet er auch mit vielen seiner Abonennten. Er schwärmt: „Ich finde es toll, wenn man Bilder von der ganzen Welt sieht.“