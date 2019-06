Der Hechinger Gemeinderat hat alle Entscheidungen über Parkplatzfragen vertagt. Bürgermeister Hahn informierte, dass das Denkmalamt eine Tiefgarage unter der Fürstenwiese dulden würde.

Eine Tiefgarage unter der Fürstenwiese? Eine Erweiterung des Parkhauses Stadtmitte? Längsparkstreifen entlang der Neustraße und der Fürstin-Eugenie-Straße? Eine Stunde lang hat der Hechinger Gemeinderat am Donnerstagabend über die Vorschläge der Stadtverwaltung, Ersatz für die am Obertorplatz wegfallenden Parkplätze zu schaffen, diskutiert. Schnell absehbar war jedoch, dass noch keine Entscheidungen fallen würden. Die Fraktionen waren sich einig, angesichts der Vielfalt der Vorschläge mehr Bedenk-, Beratungs- und auch Besichtigungszeit zu brauchen. Lediglich die SPD war geneigt, die Parkhaus-Sanierung (im Bestand) und die Längsparkstreifen schon zu beschließen, wurde aber überstimmt. Die Marschroute sieht nun vor, wie vom Freien Wähler Werner Beck angeregt, sich möglichst noch im Juli zu einem Vor-Ort-Termin im Parkhaus und auf der Fürstenwiese zu treffen. Dazu sollen auch die künftigen Stadträte eingeladen werden. Schließlich wird das neue Gremium die Entscheidungen zu treffen haben, entweder schon am 25. Juli oder aber nach der langen Sommerpause im Oktober.

Erste inhaltliche Positionen wurden in der Diskussion indes abgesteckt. Hier die auffälligsten:

► Bürgermeister Philipp Hahn machte klar, dass er eine Erweiterung des Parkhauses Stadtmitte (um 60 Stellplätze für 800 000 Euro) nicht für notwendig hält – auch weil die jüngste Erhebung gezeigt habe, dass der Stellplatzbedarf in der Oberstadt nicht gar so gewaltig sei. Wichtig ist ihm jedoch der Bau einer Tiefgarage unter der Fürstenwiese, vor allem auch, um endlich genügend Stellplätze für die Stadthalle zu bekommen. Brandaktuell berichtete Hahn von einem Vor-Ort-Termin mit dem Landesdenkmalamt, das Zustimmung für ein Parkdeck unter der Fürstenwiese signalisiert haben.

Neuigkeiten vermeldete Hahn auch über die Orangerie: Er stehe in Kontakt mit privaten Investoren, „die mit der Orangerie etwas Schönes und Sinnvolles machen wollen, ohne dass wir sie abreißen müssen“. Er, so Hahn, sei „optimistisch, dass das tatsächlich wahr wird“.

► Die Bunte Liste sei klar gegen eine zwei Millionen Euro teure Tiefgarage beim „Museum“, machte Hannes Reis klar. Seine Fraktion wolle die Innenstadt autoärmer und CO2-ärmer machen. Deshalb gelte es, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und Stellplatzreserven besser auszuschöpfen und nicht zwei Millionen auszugeben, um noch mehr Autos in die Stadt zu bringen.

► Für die Freien Wähler hielt Werner Beck dagegen und betonte: „Die Stadthalle braucht Stellplätze.“ Mit 36 000 Euro pro Platz beim „Museum“ seien diese deutlich billiger zu haben als in der abgelehnten Obertorplatz-Tiefgarage, wo der Platz auf 80.000 Euro gekommen wäre. Beck: „Mit der vorliegenden dezentralen Lösung kriegen wir mehr Parkplätze für weniger Geld. Die HZ hat’s uns letzte Woche vorgerechnet.“

► Gar eine zweite unterirdische Tiefgaragen-Ebene brachten der Freie Wähler Stefan Löffler und Jürgen Fischer, Fraktionschef der SPD, ins Gespräch. Dagegen sprach sich jedoch Regina Heneka (CDU) schon wegen der unabsehbaren Kosten aus, und Bürgermeister Philipp Hahn unterstrich: „Die Verwaltung ist nicht der Meinung, dass wir Hunderte von neuen Stellplätzen brauchen.“