Hechingen In St. Luzius geht’s jetzt ans Eingemachte

Hechingen / Hardy Kromer

Unruhige Zeiten in der katholischen Kirchengemeinde St. Luzius: In der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung im Stettener Johannessaal habe es phasenweise „echt geknallt“, berichtet Stadtpfarrer Michael Knaus ganz freimütig. Speziell als es um die gesamtstädtische Gottesdienstordnung der Zukunft ging, kochten demzufolge die Emotionen hoch. Kein Vorabend-Wortgottesdienst, der nicht von einzelnen Räten mit Zähnen und Klauen verteidigt werde. Dabei, so erinnert Knaus, sei ein ganz klares Ergebnis der Visitation durch Dekan Alexander Halter im vergangenen Sommer gewesen: In der Gesamtgemeinde gibt es zu viele Gottesdienste. Hier abzuspecken, auszudünnen, aber auch neue Akzente zu setzen wird wohl noch einige Pfarrgemeinderatssitzungen brauchen. Pfarrer Knaus will aber aufs Tempo drücken. Der Auftrag des Dekans laute klar, aus der guten personellen Ausstattung der Gemeinde jetzt das Beste rauszuholen – und das Thema nicht auf den Sanktnimmerleinstag zu vertagen.

Kirchen zur Disposition?

Noch schneller Nägel mit Köpfen gemacht werden möglicherweise bei einem weiteren Thema mit Erregungspotenzial: der Gebäudekonzeption. Die jetzt vorliegende Bestandsaufnahme des Zustandes aller kirchlichen Gebäude in der Gemeinde muss laut Knaus in Entscheidungen münden, an welchen Immobilien man festhält und ob möglicherweise ganze Kirchengebäude zur Disposition gestellt werden müssen. Eine Sondersitzung des Pfarrgemeinderates zu diesem Thema findet bereits am kommenden Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus am Kirchplatz statt.

Müller-Nachfolge noch offen

Personelle Entscheidungen lassen derweil noch auf sich warten. Den überraschenden Rücktritt des langjährigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Dr. Ottmar Müller hat das Gremium am Dienstagabend formell angenommen. Hinter den Kulissen, so Pfarrer Knaus, habe man sich auch schon über die Nachfolge ausgetauscht. „Aber“, so bittet er um Verständnis, „das braucht noch Zeit“. Freilich ist der Leitende Pfarrer zuversichtlich, dass in einer der nächsten Sitzungen ein neuer Pfarrgemeinderatsvorsitzender gewählt werden kann.

Ottmar Müller soll demnächst – ganz wie er es wünscht – nicht groß und öffentlich, sondern „in kleinerem Rahmen“ verabschiedet werden.