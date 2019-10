Die Kneipennacht kommt wieder nach Hechingen: Am Samstag, 12. Oktober, verwandelt sich die Zollernstadt in eine klingende Partymeile. Ausgesuchte Livebands und DJs sorgen für jede Menge Musik und Feierstimmung. Wer mit dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt sein Eintrittsarmband sichern. Und wie immer gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein!

Die Hechinger Innenstadt pulsiert

Bei der Kneipennacht pulsiert Hechingen und die Gastronomie vor Ort wird sich von ihrer besten Seite zeigen. Den Nachtschwärmern wird ein vielfältiges Programm für jedes Alter geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in neun Lokalen freuen. Musikalisch ist so ziemlich für jeden Geschmack das Richtige dabei, die Gruppen und Künstler decken eine große Bandbreite an Stilrichtungen ab.

Musik aller Stilrichtungen

Die Bands – um nur ein paar Beispiele zu nennen: Undercover III haben bekannte Hits und Rockklassiker im musikalischen Gepäck und Big Balou bringt mit seiner Stimme die unterschiedlichsten Musikrichtungen mehrerer Jahrzehnte mit. Die Band Syrocks steht für kompromisslosen Heavy-Rock. Rock ’n’.Roll- und Rockabilly-Klänge sind garantiert, wenn Betty Sue & the Hot Dots bei der Kneipennacht auf der Bühne stehen. Dj Ferdi hat sich der Latin Music verschrieben und nimmt sein Publikum auch auf eine Reise in die Welt des Reggaeton.

Eintrittskarten im Vorverkauf

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für elf Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei der Hohenzollerischen Zeitung in der Frauengartenstraße 6, bei Burger King in Hechingen, bei Cigo/Lotto, im Bürger- und Tourismusbüro Hechingen und bei der Shell-Tankstelle in Balingen. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 14 Euro an den Abendkassen erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Info Weitere Infos unter www.kneipen-nacht.com und bei Facebook unter Kneipennacht Hechingen.

Alle Kneipen und Bands

Wer ist dabei? Alte Brauerei: Undercover III (Classic Rock/acoustic 70er-Jahre bis heute); Bar Central: karibik tropical (Salsa, Latino; Schwarzbrenner Bistro: Simeon (Pop/Funky-Pop); Oldtimermuseum Zollernalb: Betty Sue & the Hot Dots (Rock ’n ’Roll/Rockabilly); Rock-Café Kiss: Abschlussparty (Mixed-Music/ab 22 Uhr); The Old Tiffany: Syrocks (Metal/Hard Rock, Heavy Rock, Rock); Wunderwerk: Rita & the Jetlegs (Cover-Rock/Classic-Rock); Ratstube: Big Balou (Rock & Pop/Folk-Kult/unplugged); Café Central Lounge: Dj Ferdi (Latin Pop/Reggaeton bis zu hin den Charts).