Zirka 350 Bräutlinge sind geladen: Am Nachmittag des Ausgeligen Donnerstag war in Haigerloch die über 30-köpfige Bräutelgesellschaft unterwegs, um das historische Bräuteln auszurufen. Von nun an gehören die Bräutelbuben zum Straßenbild im Städtle.

Einmaliges Spetakel am Montag auf dem Haigerlocher Marktplatz

Traditionell stellen zwei Bräutelbuben ein Brautpaar dar. Das sind in diesem Jahr Jonas Kimpfler als Braut und Tim Weimann als Bräutigam. Zum harten Kern der Hochzeitsgesellschaft gehören außerdem Clown Lukas Neith, Ratschreiber Björn Siebert und Polizist Andreas Graf.

Ratschreiber: „Wer nicht erscheint, den holt die Polizei“

Der Ratschreiber verkündigte aus einer Pergamentrolle: „Der Bevölkerung wird hiermit kundgetan, dass am Fasnetsmontag wieder das historische Bräuteln stattfindet. Gebräutelt werden alle Mannsleut, die in den letzten vier Jahren zugezogen sind, gebaut oder geheiratet haben. Alle Bräutlinge haben sich am Fasnetsmontagmorgen auf dem Marktplatz einzufinden. Bei Nichterscheinen erfolgt zwangsweise Vorführung durch die Polizei“.

Währendessen schwärmten die Bräutelbuben aus, um in der ganzen Stadt die schriftlichen Einladungen an die zirka 350 Bräutlinge zu verteilen.

