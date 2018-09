Hechingen In die Lüfte, ihr Fluggeräte!

In die Lüfte, ihr Fluggeräte!

Hechingen / swp

Dieses Mal ohne Verschiebung, und der Wind war auch okay: Das Hechinger Drachenfest war eine prima Sache.

Skurrile Gestalten am Stettener Himmel: Auf dem Stettener Lindenwasen, gleich neben dem Fußballgelände, traf sich am Sonntag eine Vielzahl von Hobby-Fliegern zum freien Drachensteigen bei höchst angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Ein Hobby das Jung und Alt von acht bis 80 Jahren begeistert.

Am Morgen sah es noch gar nicht gut ausgesehen für die Veranstaltung aus der Ideenschmiede der Gruppe Hechinger Esprit. Ein Drachen braucht Wind, um in die Lüfte zu steigen, und von dem war zu dieser Zeit noch nichts unterwegs. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen, und fast pünktlich begann es zu winden.

Mit der dazugehörigen Brise standen zeitweise rund 50 Drachen am Himmel. Bunt, farbenfroh und lustig tummelten sich die Drachen am blauen Himmel beim 5. Drachenfest des Hechinger Esprit. Eine Veranstaltung, die einige Jahre gebraucht hat, um sich zu etablieren. Doch in den letzten beiden Jahren kamen immer mehr Menschen, um ihrem Hobby zu frönen. Mit Kind, Kegel und Bollerwagen waren die Familien präsent und verbanden Geselligkeit und Picknick mit dem Drachensteigen.