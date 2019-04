Der Bildhauer Josef Nadj und der Maler Albrecht Bopp stellen in der Villa Eugenia aus. Die HZ hat beim Aufbau zugesehen.

Im Obergeschoss der Villa Eugenia steht eine graue Granitscheibe auf einer Holzpalette, mit einem Spanngurt stramm festgezurrt. Ein Mensch könnte das 150 Kilogramm schwere Werk nicht alleine stützen – und auch nicht vom Fleck bewegen. Deshalb bedient sich sein Schöpfer, der Bildhauer Josef Nadj, eines hydraulischen Hebers, um das Ding an seinen endgültigen Platz in der Mitte des Raumes zu bewegen. Die große Spange, die später durch das Loch in der Scheibe geführt wird, liegt noch auf dem Boden daneben. Die Spannung wächst, wie die Installation aussehen wird, wenn sie fertig ist. „Genesis“ heiße die Skulptur, erklärt der Künstler. Die Schöpfung. Wie alles begann.

„Stairway“ ist eine andere von Nadjs Skulpturen benannt. Sie verleitet durch Form und Namen zu der Vermutung, dass das steinerne Gebilde geradewegs „to Heaven“ führt. Gut möglich, aber der findet sich in diesem Fall in Hechingen in der Villa Eugenia. Dort ist vom kommenden Sonntag, 7. April, bis zum 19. Mai die Ausstellung „art-gerecht“ zu sehen.

Immer abenteuerlich

„Es ist jedes Mal ein neues Abenteuer“, sagt der 66-jährige Josef Nadj und meint damit seine Auseinandersetzung mit Gesteinsarten wie Diabas oder Azul Macaubas.

Das trifft nicht minder auf die Zusammenarbeit mit seinem zehn Jahre älteren Künstlerkollegen Albrecht A. Bopp zu. Denn der malt „Architekturlandschaften“, „Tektonik“ und „Massenspeicher“ – jedenfalls strenge Formen, die ganz im Gegensatz zu mancherlei Rundungen der Nadj-Skulpturen zu stehen scheinen.

Was es mit diesem Kontrast und dem Ausstellungstitel „art-gerecht“ auf sich hat, wird bei der Eröffnung am kommenden Sonntag, 7. April, um 14 Uhr der Kulturjournalist Michael Zerhusen erläutern, der langjährige Vorsitzende des Kunstvereins Oberer Neckar und des Fördervereins Antonie-Leins-Künstlerhaus in Horb.

„Bei Josef Nadj“, so erklärt Zerhusen, „geht es immer um dreidimensionale Problemstellungen“. Das gelte selbst für die graphischen Arbeiten auf Büttenpapier. Grundsätzlich sei Josef Nadj auf der Suche nach räumlichen Strukturen, nach Bewegung und Verteilung von Lasten, „einer Art Balance zwischen dem Auf-Bruch – im eigentlichen Wortsinn – und dem Gefüge, gemeint als Sich-Fügen, als eine Konstellation, in der sich einzelne Elemente ergänzen und einander Halt geben“.

Grundthema des Boppschen Oeuvres, sagt Zerkusen, sei seit 40 Jahren das Verbundensein von Natur und Technik. Erinnerungen an bestimmte Objekte – industrielle Komplexe, markante Punkte in einer Stadt, Hochöfen, Kraftwerke, Pumpstationen – blieben dem Künstler über Jahre hinweg präsent. „Sie überlagern sich nun, werden neu zusammengesetzt, gleichsam als Versatzstücke der Heimat.“ Dass es dem Künstler dabei nicht auf Realitätsnähe ankommt, „macht er durch eine veränderte Farbgebung eine neue Zuordnung von Bildteilen und eine fast schon abstrahierende Raumaufteilung deutlich“.