Hechingen In der Unterstadt wird jetzt nach Öl gebohrt

Hechingen / HZ

Nächste Woche beginnt die Altlastenerkundung. Die ersten sechs Bohrstellen Richtung Grundwasser sind festgelegt.

Es war vor vier Wochen eine Hiobsbotschaft für den Hechinger Gemeinderat: In der Unterstadt steht eine Altlastenerkundung an, die 100 000 Euro kostet. Und die Sanierung kann, wenn es dumm läuft, in die Millionen gehen.

Der Grund: Nordöstlich des Kreisverkehrs Bahnhofstraße/Hofgartenstraße, wo heute unter anderem ein Friseur, ein Imbiss und der Königreichssaal der Zeugen Jehovas sind, befand sich von 1872 bis 1912 das Gaswerk der Stadt Hechingen. Seither drohen Ölreste aus den ehemaligen Teergruben das Grundwasser zu verunreinigen. Jetzt untersucht ein Fachbüro im Auftrag der Stadt, ob die Gefahr für das Grundwasser real ist.

Nächste Woche soll es losgehen. Von Montag, 29. Oktober, bis zum 12. November werden in der Hofgartenstraße und in einigen Querstraßen (Stutenhofstraße, Eitel-Fritz-Straße, Gfrörerstraße) Bohrstellen angelegt, um das in fünf bis sechs Meter Tiefe anstehende Grundwasser auf Ölreste und andere Schadstoffe zu untersuchen.

Zunächst werden sechs Grundwassermessstellen angelegt. Falls es erforderlich sein sollte, können in einer zweiten Phase weitere Messstellen in etwas größerer Entfernung der Hofgartenstraße folgen. Die Messstellen sind laut Stadtverwaltung so geplant, dass der Verkehr durch die Arbeiten möglichst wenig behindert wird. Engstellen auf den betroffenen Fahrbahnen können sich aber ergeben. In der Stutenhofstraße werden in diesem Zusammenhang auf Höhe des Stutenhofes mehrere Parkplätze zur Aufstellung von Schuttmulden gesperrt.

Von den Probebohrungen verspricht man sich Aufschluss darüber, wie weit sich die ölhaltigen Teerreste im Laufe der vergangenen Jahrzehnte unterirdisch ausgebreitet haben. Dann werden Laboruntersuchungen nötig sein – und ein Konzept, wie etwaige Altlasten beseitigt werden.

Die Altlastenerkundung unternimmt die Stadt Hechingen nicht aus freien Stücken, sondern auf Druck des Landratsamtes, dem die alten Teergruben schon seit vielen Jahren ein Dorn im Auge sind.