In der Fragestunde des Hechinger Gemeinderates führte eine Bürgerin Klage über die Verschmutzung des Fußweges, der in der Unterstadt das Kaufland und den Rewe-Markt verbindet.

„Zentimeterhoch liegt der Taubendreck“

„Zentimeterhoch“ liege da der Taubendreck, setze sich an den Schuhen fest und verätze das Leder, lautete die Klage. Verbunden mit Ursachenforschung: So richtig schlimm sei das mit dem Taubenkot geworden, seit der Imbisswagen des Kauflandes frei auf dem Parkplatz und nicht mehr unter Dach stehe. Seither, so die Bürgerin, vermehrten sich die Tauben in dieser Gegend „wie die Ratten“.

Betriebshof soll sich drum kümmern

Bürgermeister Philipp Hahn versprach, den Betriebshof nach dem Rechten sehen zu lassen. „Wir haben zwar auch Probleme mit Krähen“, sagte der Rathauschef, „aber wir gehen auch dem Taubenthema nach“.

