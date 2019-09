Am kommenden Samstag, 28. September, ist es soweit: Rebellious Spirit ist endlich wieder live in Hechingen zu erleben. Die vier „Rebellen“ rocken in der Discothek WOM. Es ist ihre erste größere Show seit längerem. Drei Bands sind an diesem Abend angesagt.

Mit dabei: Jaylbreak und Agent Orange

Los geht es mit Jaylbreak aus Albstadt, dann gibt sich die schwäbische Heavy Metal-Institution Agent Orange die Ehre. Für den krönenden Abschluss sorgt Rebellious Spirit.

„Rebellen“ versprechen Mischung aus bisherigen drei Alben

Versprochen wird eine Mischung aus allen drei bisherigen Alben. Einlass ins WOM ist ab 19 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 16 Euro, im Vorverkauf gibt’s die für 13,50 Euro – auch in der Geschäftsstelle der Hohenzollerischen Zeitung in Hechingen, Frauengartenstraße 6.

