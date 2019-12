Sicherlich warten auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon auf den Bericht über die Boll nachempfundene Krippe bei Familie Ruhl. Für mich jedenfalls ist es inzwischen eine liebgewonnene Tradition, zu Beginn der Adventszeit beim Krippenbauer Jakob Ruhl vorbeizuschauen.

Die Technik streikt!

In diesem Jahr streikte ein Teil der Technik, als ich zum Fotografieren, aber auch, um zu sehen, was es alles Neues gibt, vorbeikam. Der Fehler wurde aber flugs am Esstisch gerichtet. Denn das alles bestens dasteht, das ist Jakob Ruhl ein Anliegen oder wie er sagt: „Man muss Fuchs und Has‘ sein, dass alles tut.“

Damit dies der Fall ist, hat der Krippenaufbau dieses Jahr schon Anfang Oktober begonnen. Immerhin hat die ganze Krippe mittlerweile eine Fläche von rund vier auf zwei Meter im Wintergarten eingenommen – nach unten gerundet. Und weil der Krippenbastler auch nicht jünger wird, wie er selbst sagt, dauert das halt seine Zeit.

Vor allem, so betont Jakob Ruhl, wäre alles gar nicht möglich gewesen, wenn ihn sein guter Freund Albert Daiker nicht wieder tatkräftig unterstützt hätte. Denn vor allem die Einrahmung der Krippenlandschaft mit Wurzeln sticht hervor. Ach ja, habe ich in diesem Jahr schon erwähnt, dass die Krippe das Jesuskind in ein Bethlehem holt, das Boll und Umgebung nachempfunden ist?

Die schönste Ecke

Und so liegt das Kind in seiner Krippe in diesem Jahr im Friedrichstal zu Boll. Wie Jakob Ruhl selbst meint, ist das die am besten gelungene Ecke der Krippenlandschaft.

Neu dazugekommen ist die dritte Variante von Maria Zell. In diesem Jahr gibt es neben Glockengeläut auch erstmals eine Innenbeleuchtung. Und wie immer ist alles ausnahmslos selbstgebaut. Weil eben viel Liebe zum Detail in die Krippenlandschaft mit einfließt, kann einem der Krippenvater auch zu fast jedem Detail etwas erzählen. Das dürfte jedem Besucher gefallen. die haben bekanntlich viele Fragen.

Ein Ruf bis nach Berlin!

Über Besuch freut sich das Ehepaar Annerose und Jakob Ruhl immer sehr. Bestens wird man von den beiden denn auch versorgt und unterhalten. Das spricht sich rum: Es war sogar schon von sehr weit her angereister Besuch aus Berlin in Boll.

Leicht zu finden: direkt an der Hauptstraße

Mit Wegweiser Besichtigen kann man die Krippe von Otto Ruhl in Boll bis Mariä Lichtmess (2. Februar). Die genaue Adresse: Dorfstraße 43. Ein Hinweisschild ist aufgestellt. Größere Gruppen sollten sich allerdings vorher anmelden, und zwar unter der Telefonnummer 07471/16684. Viele kommen oft zum wiederholten Male.