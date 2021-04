Pünktlich am Mittwoch, kann es – wie vom Bund geplant – mit den Corona-Impfungen in Hausarztpraxen losgehen – auch in Hechingen. Die Biontech-Impfstoffe kamen schon am gestrigen Dienstag fast überall an, erläutert Dr. Rita Ziebach, die stellvertretende Vorsitzende des Ärztenetzes Zollern ...